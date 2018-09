Un paisaje personal, una atmósfera propia, aporta cohesión a una intriga policíaca. Al género universal del crimen y la investigación la geografía singular le da fondo a las historias y las hace escapar de la planicie procedimental, como esas series de detectives de toda la vida. El romance, la crítica social e incluso la comedia se entreveran con el misterio si hay inteligencia y los paisajes y los acentos, como ya demostraron los nórdicos, permiten diferenciar a tantas series noir que, de otra manera, contarían más o menos lo mismo.

En la parrilla estelar han entrado dos ficciones propias de este corte, ambas interesantes en sus inicios y ambas maltratadas por horarios e interrupciones como ya (no) aceptamos los espectadores españoles.

Presunto culpable, con Miguel Ángel Muñoz y unos asombrosos parajes vascos, comenzó fangosa en los martes de Antena 3, farragosa en sus situaciones y torpona en su relato. Pese a la diferenciación no conseguía desmarcarse en su primer capítulo y contarnos algo diferente. Los rencores norteños han remontado en su segunda entrega, por lo que ha ganado un margen de confianza.

La galaica Vivir sin permiso se estrenó este lunes en Telecinco, en una Galicia no tan bien fotografiada pero con un excelente arranque que hacía augurar más de lo que vino a contar el primer capítulo. La presentación del capo de José Coronado, Narcos made in Spain, Pepe Sancho en Crematorio, vino sucedida por unas tramas explícitas y parece que previsibles (la hija honesta pero rebelde, el heredero leal). Tintes de serial. Las quejas han venido por la ausencia de acento gallego. Fariña está demasiado cerca. La neutralidad de acentos en un terruño muy marcado por su forma de hablar no es por ahora lo menos verosímil de Vivir sin permiso. Cualquier serie doblada nos priva de captar las sutilidades geográficas en el habla de sus personajes. A Vivir sin permiso le falta un cacho de alma, promete pero no termina de dar. Y el acento de sus actores principales no tiene toda la culpa.