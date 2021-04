En Andalucía calientan motores electorales

NADIE se fía. El presidente andaluz ha descartado adelantar, pero ¿cuánto pueden influir las tendencias de los sondeos? ¿Cuánto se puede resistir la tentación ante un escenario propicio? En el PSOE se teme el calendario y algunos tratan de precipitar acontecimientos. Otros, más o menos discretamente, también.

1.- Alberto Garzón

"En este momento, insisto, [encabezar la lista de Podemos por Andalucía] no está sobre la mesa".

Después de que Iglesias saliera del Gobierno, con la indemnización de cinco mil ya reclamada para incrementar su memorial de contradicciones incumpliendo el código ético del partido, será difícil que Garzón pueda resistir la presión para encabezar la lista andaluza. En el ranking político, tan engañoso como Nutriscore, Garzón se cataloga como Iglesias: bajo valor de gestión, alto valor mediático. Es una apuesta lógica para una izquierda fracturada, desnortada y desmovilizada. Mientras PP y PSOE libran una dura pugna, en los extremos, como en Madrid, necesitarán alta tensión: y con Macarena Olona por Vox y Garzón por UP, no faltará.

Espadas... y afiladores

2.- Juanma Moreno

"[Juan Espadas] Es un candidato muy potente, que no ha entrado en el ruido de la confrontación... Es un rival de gran potencial, un gran adversario".

Se trata de un elogio elegante, infrecuente en política, aunque también envenenado. El buen tono parece claro –por cierto, horas antes de que la ministra María Jesús Montero lo despachara a él destempladamente, con estilo faltón, acusándolo de trumpismo ayusista, como Martina Velarde y su "necropolítica del Ayuso andaluz", para tratar de imponer un marco que lo aleje del centro– pero el elogio de Juanma Moreno también facilita munición al susanismo para atacar a Espadas. Siempre podrán reprocharle que es "el candidato del gusto de la derecha".

3.- Susana Díaz

"Frente a las tres derechas, hace falta que el PSOE esté unido. Y yo no voy a perder ni un minuto en otra cosa. Dice un refrán que dos no se pelean si uno no quiere; pues yo no quiero".

Susana Díaz mantiene un ritmo feroz de campaña. Se bate con determinación corajuda contra sí misma, contra su destino, contra el reloj, o más bien el calendario. Antes de que Juan Espadas salte al ruedo de la pelea orgánica, ella aspira a construir su campaña. Cuando dice "yo no voy a perder un minuto", quiere decir "voy a dedicar cada minuto". A un ritmo semanal de 18 localidades, tardaría unas 43 semanas en recorrer todos los municipios andaluces. Habiendo comenzado en marzo, remataría para el 26 de diciembre. En diciembre serán las primarias. Por ahora. Si descuenta parte de los 218 municipios con menos de 1.000 habitantes –criterio irreal, depende de la militancia, no de los habitantes– recortaría unos meses. Por ahora actúa con la soledad del corredor de fondo, como aquel personaje de Alan Sillitoe cuya rebeldía le hizo detenerse antes de la meta para no ganar. Eso no sucederá nunca con ella.

Las vacunas del PP

Ayuso, que efectivamente practica un trumpismo de manual –ese vademécum de Steve Bannon que MAR usa como libro de cabecera–, reaccionó con júbilo al ver que Iglesias le regalaba una campaña de alta polarización de la que podía sacar grandes réditos; pero Sánchez se ha interpuesto para atraer los focos y evitar esa dualidad. En definitiva, durante la campaña la alternativa a Ayuso ya no es Gabilondo, sino Sánchez, sin temor a bajar al barro con Ayuso. Gabilondo apenas es un actor de reparto. Sánchez ha arrastrado a todo el Gobierno a la pelea: esto la fortalece a ella como jefa de La Resistencia al sanchismo sobre todo el espacio de la derecha, pero a la vez ella fortalece a la izquierda. Votar contra... una vez más.

4.- Pedro Sánchez

"Yo, en fin, lo único que pido es esa responsabilidad a todas las administraciones, esa lealtad, esa solidaridad, y, sin ninguna duda, esa seriedad cuando estamos hablando de la vacuna".

Es agradable imaginar que Sánchez alguna vez rompiese a cumplir lo que él reclama a los demás. Son ilusiones, como canta C. Tangana apropiándose a Los Chichos. De hecho, Sánchez ha lanzado al Gobierno a la bronca en un momento así de delicado. Sí, como Ayuso. Los discursos del presidente enumerando contra la gestión de la Comunidad de Madrid, sin despreciar fake news, eleva un juego peligroso. Un presidente debe respetar a las comunidades; y debe respetarse a sí mismo.

5.- Carmen Calvo

"Fíjense lo ridículo que resulta que, cuando en Europa los estados no negocian unilateralmente, tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente. Por cierto, negociando la nada".

Negociando la nada, dijo Calvo, minutos antes de que se supiera que Baviera o Campania negociaban, y posteriormente la propia Angela Merkel anunciaba que emprendería esas negociaciones.... ¿Negociando la nada? Convertirse en primera línea de fuego de la campaña de Madrid parece que se le va de las manos al Gobierno, incurriendo en excesos que acabarán por favorecer a Ayuso.

6.- María Jesús Montero

"Yo espero que el presidente Moreno Bonilla no se deslice por la pendiente del populismo y la pendiente del trumpismo que practica la señora Díaz Ayuso".

El Gobierno, lanzado contra la Comunidad de Madrid, apunta a las demás comunidades del PP. Efectos colaterales. Mientras Calvo ridiculizaba a Ayuso, Montero atacaba a Moreno señalándolo por compartir esa inclinación ayusista al trumpismo al haber sugerido que en el futuro se podría plantear la compra de vacunas aprobadas. Montero pecó de sobreactuación a sabiendas de que el socialista Ximo Puig se había reunido con Janssen en calidad de presidente valenciano. ¿También Ximo Puig peca de ayusismo trumpista? En fin, las instituciones también están en campaña.

Y bendodo con el mazo dando

7.- Elías Bendodo

"34.769 vacunas nos racanea el Gobierno de España a la semana a los andaluces... Yo espero que sea una equivocación del Gobierno, pero de momento todas las equivocaciones del Gobierno son parea perjudicar a Andalucía, y no para beneficiarla".

En este tablero, el portavoz del Gobierno andaluz, El Tío del Mazo, no va a dar tregua al mazo. Nunca lo ha hecho. Todo esto, entre echeniques y olonas, entre lastras y egeas, es su ecosistema propicio. Pero Bendodo, como Sánchez o Montero, abusa del púlpito institucional. En el capítulo de las vacunas, tira de agravio agitando la ansiedad. Esa estrategia ya es tradición en Andalucía –escuela Chaves, después muy Susana, y ahora el Gobierno del Cambio sin cambiar– pero con las vacunas se pisa terreno emocional delicado. El caso es que Bendodo es de los que se fortalece con sus críticos, sobre todo si le echan conejillos o pichones. Esta semana, eso sí, en su acusación a Moncloa de escamotearle dosis a Andalucía, lo han pillado con el carrito del helado: desde Málaga, irónicamente, se denunciaba que a Córdoba iban más vacunas teniendo menos población; y Salud aclaró que se distribuyen por grupos diana, no por población. O sea, Andalucía utiliza el mismo criterio que denuncia. ¿Pero de cuándo se iba a permitir que la realidad te estropee un buen eslogan?

La coartada antifascista

8.- Toni Valero

"Violencia es decir que van a deportar a un ciudadano español por su color de piel. Violencia es negar que millones de mujeres han sufrido violencia machista. Violencia es rechazar la libertad sexual. Lo de ayer fue un pueblo digno mostrando su rechazo al fascismo".

Todo eso que Toni Valero dice que es violencia, efectivamente son formas de violencia. Pero los lanzamientos de botellas y adoquines a Vox, o los policías pateados, no es una heroica resistencia al fascismo sino violencia, más violencia. En el comunismo está interiorizado que "al fascismo no se le discute, se le combate", pero en una democracia plena de 2021 es una coartada peligrosa. Como esa escenita de la limpieza con lejía para "desinfectar" Vallecas con "jarabe democrático. Se equivocan, desinfectar a la competencia electoral es jarabe antidemocrático. Mucho más peligroso que un blanqueo el fascismo, ahora es cómo están blanqueando, tal como en Cataluña, la violencia.

Mejor una disculpa a tiempo

9.- José María González 'Kichi'

"En la tarde de ayer me tomaron una fotografía con otras seis personas en la mesa de un bar. Fue un descuido de sólo unos minutos, llegó una visita... hasta diez minutos después, que enmendamos el error. Pero no hay excusa. Me equivoqué y me disculpo".

Cuando uno comete un error, disculparse no elimina el error, pero te honra. No es que sea sabio rectificar; es que es necesario. Kichi, con esa lógica con que los fabricantes retiran un producto fallido del mercado dando un gran servicio al cliente que hace olvidar el propio defecto, añadía que "ya me he puesto en contacto con la Policía Local para abonar voluntariamente la cuantía de la multa", evitando así que el castigo recayese injustamente en el propietario del bar, y añadía que "pagaré de mi sueldo, que sigue siendo el mismo de siempre, el sueldo de profesor". Eso es convertir el error en un mensaje positivo. A Kichi le benefició todavía algo más: el mismo día se divulgaba también una imagen de Susana Díaz en una mesa también con siete, sin inmutarse. Las comparaciones pueden ser muy odiosas.

No a los negacionistas

10.- Francisco José Contreras

"Según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío diecisiete veces más personas que de calor. Que se caliente un poquito el planeta para empezar reducirá las muertes por frío".

¿De dónde salen? Como esa consejera de Murcia antivacuna que aclaraba, ante las dudas inevitables: "No estoy en contra de la evolución de las especies ni he vuelto a Atapuerca". No logró despejar la duda del todo. Los populismos en los extremos del espectro ideológico son proclives a los excesos esperpénticos, como el negacionismo del cambio climático o las vacunas. Este catedrático de Filosofía del Derecho de Vox razonaba nivel primo de Rajoy, sin ningún criterio científico, cruzando la temperatura de 1850 y el progreso del siglo XX para relativizar el cambio climático y concluir con una suerte de jubiloso ¡pero si vamos a estar más calentitos!