Aniversarios y memorias en Sevilla

Con tales actos se inscribió durante el medievo en el calendario litúrgico anual la remembranza del paso a la eternidad de algunos de sus ciudadanos. La liturgia catedralicia, en el templo mudéjar y en el gótico, brilló hasta el siglo XIX con esas misas funerarias de distinto grado de solemnidad en función de la cuantía de su dotación. La memoria era en las viejas ciudades europeas, ante todo, un asunto familiar salvaguardado por la iglesia. La investigación, promovida con extraña obstinación en siete volúmenes, por Pierre Nora de los "lugares de memoria" señala los cauces por los que a lo largo de la Modernidad ha discurrido el manejo ideológico de la representación colectiva del pasado. Pero en lo que va de siglo XXI el fenómeno de la conmemoración se ha visto alentado por la agresividad comercial de las multinacionales, y lejos de haber cejado, ha entrado en una vorágine de celebraciones. Una dinámica que en tierras béticas se inició en 1992 con los actos del V Centenario del Descubrimiento de América, entre cuyas cenizas debe registrarse la desaparecida Escuela de Estudios Hispanoamericanos.

Cuando en Granada se han cansado ya de contestar la efeméride municipal de la conquista cristiana de la ciudad en 1492, el cabildo catedral hispalense alza de nuevo la icónica espada de San Fernando (conquistador de Sevilla en 1248 sólo canonizado en el siglo XVII), sin que se conozca muy bien el propósito conmemorativo que lo mueve. En perspectiva diferente, pero en el mismo orden evocador, las instituciones "laicas" han propuesto otra conmemoración, la del "milenario del reino de Sevilla", es decir, de la erección en el bajo Guadalquivir, en 1023, de un poder independiente del califato de Córdoba por parte del juez Abu Al-Qasim Ibn Abbad, cuyo hijo y nieto lo gobernarían en forma de taifa durante setenta años. La centralidad bética se perdió bajo los imperios bereberes de almorávides y almohades, y a pesar de una pasajera mención del reino de Sevilla en la intitulación bajomedieval de los reyes castellanos, la expresión con la que la ciudad hispalense se referiría durante siglos al distrito administrado por ella es el de su tierra.

Santidad y reinado se conjugan en otro lugar de Andalucía donde últimamente no se hace gala de esa simbiosis, Jaén, más preocupados allí, entre cosas, por los problemas y perspectivas del olivar. No seré quien pretenda ignorar el papel de la reflexión histórica en el debate de los temas de nuestro tiempo, antes quiero llamar la atención sobre la necesidad de precisar los objetivos de las nuevas celebraciones colectivas, y prevenir contra los efectos torcidos de una incorrecta interpretación del pasado. En una ciudad donde el ritual de la procesión, sobre todo cofradiero, ocupa más lugares y momentos que cualquier otra manifestación de la vida cultural, no resulta necesario, entendemos, subrayar la obvia pertenencia de Sevilla al mundo cristiano, y menos recordando que su ingreso en el mismo tuvo lugar desalojando de ella al islam y a un estado oriundo del Magreb. A cambio, en un gesto de ecumenismo, no estaría de más la cesión de alguno de los edificios desacralizados del casco antiguo (vgr la otrora iglesia de Santa Lucía) para acoger a una sencilla mezquita (el número de las que hubo intramuros supera ampliamente el centenar).

Pero es cierto que a Al Mutamid no se le ha tributado en la que fuera su corte la reverencia que merece su figura de emir poeta. Por mas que su padre cediese a Fernando I de León los restos de San Isidoro, y con ello privara durante siglos a la ciudad de su principal seña de identidad, mucha justicia se haría bautizando con el nombre de Jardín de Rumaykiyya a uno de los squares próximos al Alcázar que aún aguardan de la Junta y el Ayuntamiento la asignación de su destino urbanístico. Y así no haría falta acudir a Agmat para reparar la milenaria, numinosa, añoranza del paraíso perdido por parte del monarca bético y musulmán muerto en el exilio. Mas el narcisismo autocomplaciente no debe distraer de una reflexión sobre el lugar de Sevilla, no en el seno de la antigua Al Andalus –que no sin algún recelo quedó restablecido durante la Transición–, sino en el contexto general de Europa y su frontera suroccidental. El desmantelamiento del tejido industrial, llamativo en alguno de los más modernos ramos, y sus alternativas; las implicaciones hoteleras y hosteleras del vertiginoso crecimiento del turismo; la necesidad de una preservación del patrimonio y de una ordenación del espacio periurbano acorde con el destino residencial para mayores a que parece inequívocamente abocada; la mejora de la enseñanza universitaria, que ya no se entiende sólo con el alumnado autóctono (y a la que no puede ser ajena la optimización de sus edificios), son algunos de los desafíos que la sociedad civil hispalense no puede por más tiempo ignorar.

Y si para propiciar el diálogo entre unos y otros, para aglutinar voluntades y facilitar el entendimiento, las efemérides históricas proporcionan la ocasión, bienvenidos sean los aniversarios y las memorias.

En Sevilla desaparece la Escuela de Estudios Hispanoamericanos mientras la embajada de Méjico en París ostenta inscrita en su fachada la frase de Carlos Fuentes: “La segunda patria de todo latinoamericano es Francia”.