Tve se la jugó al emitir su nuevo programa estrella en directo esperando que acabara el encuentro copero Villarreal-Real Madrid (3,1 millones, 21%, lo más visto del día, pese a todo parece una cifra insuficiente). De haberse extendido a prórroga y penaltis el costoso estreno de Todos contra 1 se habría iniciado cerca de la medianoche y terminando a las tres de la madrugada. La 1 le debe una a Ancelotti.

¿Merece la pena Todos contra 1? Sí, es un concurso estelar interactivo, de prime time, de los de verdad, de otro tiempo. Despliegue grande en el plató, 100.000 euros a repartir cada noche, interacción fresca con la audiencia (en Almería estuvieron los participantes más atinados desde casa) y pruebas aparatosas, grabadas en exteriores previamente.

Rodrigo Vázquez, de El Cazador, empieza a hacerse familiar y acogedor, y Raúl Gómez, fibroso y exultante, da la réplica de animador y presto al desafío loco.Para resumir la mecánica, este show de Zeppelin es una revisión de ¿Qué apostamos? y reducirlo así, con su nostalgia, permite que el público se suba en cualquier momento. En este caso es un apostante en el plató el que tiene la voz cantante y los famosos aconsejan y trolean (para las inquietas Lorena Castell y Yolanda Ramos no era un esfuerzo).

Con las semanas este formato se irá afianzando, aunque sufrirá el paréntesis del Benidorm Fest. Desde la dirección de La 1 se dice sufrir al no tener consolidado el access prime time pero precisamente el Todos contra 1 debería comenzar a las diez de la noche. Es su horario, para reunir así a la familia (lo que tiene mérito en estos momentos) y no tenerla dispersa a punto de irse a dormir. Menos mal que el Real Madrid (pudiera haber sido el Villarreal) resolvió pronto para que este debut no hubiera acabado como un caro estreno apócrifo. En la TVE de Elena Sánchez, actúan como en los 90, sin complejos de presupuesto. Si las cuentas no se desmanden, será una buena notciai. La 1 debe estar en el mando de nuevo.