Apuntes para la noche electoral

1.- La victoria del PSOE, en toda España, también en Andalucía, donde ha regresado a la cota de un millón y medio de votos, tiene algo de reivindicación de la política. La estrategia de polarización excluyendo al PSOE del bloque constitucional, y regresando a la lógica de la buena España y la Antiespaña, ha fracasado.

2.- Las expectativas de Juanma Moreno Bonilla de una Triple Alianza, con el PP en Moncloa , en San Telmo y en los ayuntamientos, se frustra estrepitosamente. Va a tener que gestionar con un gobierno socialista, y todavía tiene que medir su poder local. Tal vez la ilusión de la Triple Alianza acabe en la Isla de San Telmo.

3.- Para Moreno Bonilla quizá haya otra lección amarga: su triunfo fue el resultado de una carambola circunstancial, en el que concurrían factores muy anómalos. Moreno Bonilla obtuvo un premio tangencial, pero los andaluces parece que en 100 días han devuelto al PSOE al 35%, doblando el 17% del PP. No se castiga la gestión (a diferencia de 2011, no ha habido recortes) sino la política.

4.- El bipartidismo se ha fragmentado en dos bloques, pero sigue siendo bipartidismo, ahora como bloquismo. Esto era un derecha vs. izquierda. Pero los resultados permiten extraer alguna lección del viejo bipartidismo. Los partidos de los extremos pierden, y en el espacio central está el éxito. Mal día para el radicalismo.

5.- 75 días después de la foto de Colón, el mensaje es que España no es esa foto.

6.- Vox dio la sorpresa en Andalucía, y mantiene su fuerza, como anticipaban los mítines en el sur: Sevilla, Granada, Málaga Andalucía es una de sus reservas pero nada excepcional. Solo en Murcia, con el 18,6%, aparte de Ceuta y Melilla, hay graneros de Vox. De Madrid para abajo, superan el 13%. No es poco. El nacionalpopulismo catalán ha incubado el huevo de la serpiente del nacionalpopulismo español.

7.- La ciudadanía española, sin mebargo, no se ha dejado arrastrar por la melodía nacionalpopulista de la extrema derecha y ha votado como pedían los grandes medios globales tipo Financial Times, The Economist o Politico. Pero no se ha hecho a petición del Financial Times, The Economist o Politico, sino por lo que Vox representa. Es una sociedad con memoria.

8.- Ciudadanos rompió la posibilidad de que existiera un pacto en el centro, siquiera como hipótesis. El penúltimo mensaje de Rivera fue “nacimos para echar a personajes como Sánchez”. Ahora, con el liderazgo moral de la derecha tras la catástrofe del PP de Casado, deberá decidir si sigue en la espiral conservadora o regresa a un liberalismo moderado.

9.- Y, por cierto, Juan Marín también.

10.- Podemos, como se temían, ha fracasado. No son las cloacas, sino haber anulado el errejonismo transversal en una estrategia filocomunista. En Andalucía, su resultado supera la media, aunque cuatro puntos menos que tres años atrás. Y no parece que aprendan ninguna lección.

11.- Para el PSOE andaluz, donde se recupera el medio millón de votos perdidos, quedan dos sensaciones: la convicción de que la desmovilización sanchista fue determinante en el desastre del 2D; y la intuición de que el sanchismo no va a desaprovechar este 35% para una razzia interna.

Coda.- Se acabó la cocina de las encuestas. Esto es lo que hay. Y a propósito de cocina, la venganza a es un plato que a menudo se sirve frío.