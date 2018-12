Antonio García Ferreras arrancó en punta el pasado lunes. "Comienza la semana del lío". E inició la presentación de contertulios y de redactores esparcidos por exteriores apuntando a una ciudad, Barcelona, y hacia un lugar que calificó de zona cero, la sede donde este viernes tiene lugar el Consejo de Ministros.

Armar gresca. Esa parece la consigna de Ferreras amparada con el lema "Más Periodismo". Cuanta más gresca mejor. Y es evidente que a efectos de audiencia el método no puede ser más eficaz. Otra cuestión es analizar el fenómeno con la cabeza fría. Desapasionadamente. Racionalmente, si es que se puede no tomar parte, dado que en este "lío" todos estamos concernidos, y en sus consecuencias, salpicados. A fin de cuentas se trata de nuestro país. Y muchos no vamos a abandonarlo en lo que nos queda de vida. Pase lo que pase. Y así será. Ni una hipotética subida del nivel del mar por el calentamiento global lo conseguiría.

A lo que vamos. A fecha de hoy, el viernes 21 de diciembre es el día D para Ferreras, para los informativos de la Sexta y para muchos que le imitan. Pero ese momento de supuesto clímax no será un final, sino un nuevo principio. El próximo lunes por la noche comparecerá el Rey. Y el día después será un nuevo inicio. Y a lo mejor el año 2019 nos brinda un 'superdomingo electoral', con el que Ferreras vivirá, y nos hará vivir, una cuenta atrás apabullante. Menuda primavera nos aguardaría entonces. Pero ocurra lo que ocurra el lunes 27 de mayo será otro arranque. Nunca un final de nada. Si quieren, llámenle bucle.

Por más que Ferreras nos haga soñar que somos dueños de nuestro destino, no somos más que un puntito entre el Ibex, el Brexit, Trump, Bruselas, Brasil, China o Japón. Somos algo así, más o menos. Eso sí, como distracción, la gresca, consumida a ratos y sin abusar, es entretenida y hasta adictiva.