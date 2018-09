Alivio. Esa es la palabra que define mi estado de ánimo tras conocer los entresijos de la nueva parrilla de La 2, que en estos momentos sigue en construcción. Quienes temían por el cine español pueden respirar tranquilos. Historia de nuestro cine no pierde el coloquio, y además presentará un programa doble. Lo mismo que le ocurrirá a Versión española. Así es que por lo pronto ya contamos con cuatro películas semanales de cine nacional. Durante las cinco noches restantes, el prime time acogerá cine clásico, cine europeo reciente, cine independiente y cine documental, así como una noche musical con Cachitos de hierro y cromo y el nuevo La hora musa.

Ahora bien, no todo son alegrías. Hay una apuesta que me da un poco de miedo. El access al prime time (de 21.30 a 22.00) la dirección prepara un nuevo programa de humor y actualidad. A la hora de El intermedio y presuntamente con idénticos objetivos. El patinazo puede ser histórico.

La 2 Noticias se adelanta a las 20.30 (no hay que olvidar que cuando se estrenó en 1994, presentado por Fran Llorente, comenzaba a las ocho de la tarde).

Entre las noticias y el presunto programa diario de humor (perdón por lo de presunto, pero no es que me dé miedo, me produce auténtico terror) se colarán espacios veteranos de producción propia como Página 2 y Atención obras, que pierde media hora. Aquí vendría a colación una pregunta: ¿cómo es posible que el único programa dedicado a las artes escénicas que existe entre todas las televisiones de este país vaya a quedar reducido a la mitad sin que nadie diga esta boca es mía?

Algo que no ocurrirá con Días de cine. Conociendo a su director, Gerardo Sánchez, sabemos que antes de que le roben un minuto sería capaz de encadenarse a las puertas de Torrespaña. Lo suyo, como lo mío, es pasión.