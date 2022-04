Un 6 de abril como este, en 1968 era (nada más y nada menos) víspera de Domingo-Ramos. Aquí en Sevilla, las cofradías se afanaban en prepararlo todo y sacudirse la miseria a la que les habían llevado las falsas apariencias y las modernidades. Todo era mucho más complicado en aquel tiempo de las flores mustias, la cera amarillenta y los préstamos de enseres a última hora. La tele había llegado a los hogares de forma desigual y la BBC no se veía en España. Pero aquella noche ganamos Eurovisión. Massiel cantaba La La La y Europa se rendía a la ingenuidad de aquella madrileña que mecía el volantito de un vestido candorosamente juvenil.

Sin duda alguna, fue un golpe estrella de nuestra historia actual, y sirvió para que, al año siguiente, en el Teatro Real de Madrid, Salomé nos dejase deslumbrados con su celeste flequería. Y fue otro Sábado de Pasión. Y las cofradías, igual que el año anterior, despegando del suelo su pobreza, pero España estaba en lo más alto. Ustedes dirán: ¿qué le ha dado a este hombre por Eurovisión? Nada, mujer; simplemente uno reflexiona sobre los egos de última hora, los efímeros protagonismos que abundan en las cofradías y que verán ustedes, en unos días, irradiando luz delante de los pasos, privando seguramente de su lugar a los que, durante todo el año, parten en dos los sillares romanos de la Giralda para que no le falte nada a su Cofradía. Menos mal que no hay twelve-points para los mejor posicionados.

Lo de Massiel supuso un "exitazo", pero no me discutirán que el estribillo tenía "demasiada poca chicha" en lo literario. Esa poca chicha es la que empequeñece a las hermandades cuando se rinden al protagonismo de las estrellas efímeras. Yo prefiero a los de siempre de trapillos que a los "luceros matutinos" vestidos de ceremonia. Aquellos -querida Irenita- no necesitan concursar en Eurovisión.