Balcón abierto a la vida. Abierto a encontrarte con las etapas de tu vida. Con lo que amaste y con aquellos que amaste. Balcón abierto a la luz inefable que te habitó por muchos días cuando ya marchaba la cofradía. Balcón abierto a la memoria de aquella casa con túnicas colgadas, realizada la Estación el día anterior. En mi altar de insignias particular e inédito de este año pongo la papeleta de sitio doblada con una fecha. El cordón de la medalla que descansa sobre la mesa. Pongo las promesas que aguardan. El encuentro cuando llegue con mis hermanos de tramo. El camino en silencio desde casa hasta el templo a plena luz de la tarde. El beso a la medalla antes de cubrirte el antifaz. Los boletines que me anunciaban los cultos de cuaresma. El ansia de visitar de diario a mis Imágenes. El beso de la Esperanza en la calle que se quedó aguardándola.

Hace años, bastante joven, vi alejarse el palio en un rumor decreciente. El paso de palio iba envuelto cálidamente por la bulla que le acompañaba, pero me dejó una cierta indefensión silente. La calle se iba vaciando y la cofradía era ya solo un recuerdo que te pellizcaba el alma. Esta nueva realidad es como aquel palio que se aleja -¡qué hermoso!- pero que quisieras retener antes del último reflejo de su candelería. Dejando los callejones del alma algo vacíos. Vuelves a dibujar la cofradía buscándola en su recorrido de vuelta, en verano. Te planteas volver a soñar su itinerario. Porque la piensas cuando quieres. Nuestra Semana Santa ayuda a pensar y a vivir. Es la tierra a la que siempre quisiéramos volver. Vivir es fácil con los ojos cerrados. Coged de la mano a vuestros hijos y llevadlos a la verdad más querida que les hemos dado. Regreso a casa, sabiendo que no la visitará la cofradía este año. No está la túnica. Guardo una papeleta de sitio sin fecha. La sigo esperando, porque nunca me he ido de su mano.