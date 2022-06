Siempre había creído que la de los telepredicadores era una especie típicamente norteamericana: emoción, clímax, fe y discursos persuasivos para la parroquia, con éxtasis después. Pero he aquí que no, sorpresa sorpresa: resulta que también existen los telepredicadores autóctonos, y de calidad. He querido ver -y creo que ha sido por única vez: el tenor del primer episodio me ha disuadido de continuar los siguientes- la tan cacareada serie de investigación de la Sexta que da título a estas líneas que está usted leyendo. Y reconozco que me he quedado asombrado. Y eso que ya es difícil que los productos averiados de la factoría Pastor-Ferreras, sean televisivos o de cualquier cariz, me asombren de ningún modo.

A ver, es obvio que en tal medio y con tales promotores, que mañana y tarde nos cantan en continua teleprédica y como acto de fe los loores de esa futura República que tan feliz nos va a hacer a todos, no van a hacer apostolado precisamente contra su credo y contra su parroquia, esa que de vez en cuando nos obsequia con sonoras liturgias del estilo "los Borbones, a los tiburones". ¿Qué se puede esperar con ese ritmo, de tanta resonancia -cómo no- caribeña? Pero miren, al menos pinten ustedes con un mínimo de barniz de solvencia sus investigaciones.

Porque al cabo, ¿qué queda del programa cuando se ve? Que Alfonso XIII era un pornógrafo, vaya por Dios (aquí toca escandalizarse como una viuda victoriana, fíjense), y que Juan Carlos I sableó, robó y por supuesto también -hay que seguir al abuelo- rodó de cama en cama mientras pudo.

¡Ay, la moral! Estrecha para el otro y ancha para mí. Qué fácil es pintar a quien nunca se va a defender como a un bandido; qué fácil es sabotear la labor extraordinaria que llevan a cabo hoy nuestros Reyes, los dos… y qué fácil es olvidarse, interesadamente, de la labor ejemplar e impecable que realizó Juan Carlos I hasta que -desgraciadamente- perdió el sentido que debían tener las cosas; y olvidar también las grandes obras (con todas las piedras que se le pusieron en el camino, que no fueron pocas: sólo recordemos 1905 y 1917) que en su dificilísimo reinado realizó Alfonso XIII. Sólo dos ejemplos de este último: uno con hache de Hurdes y otro con ce de cautivos (los de la Primera Guerra Mundial a los que incansablemente socorrió). Eso no es, precisamente, un sello de imparcialidad. Y se ve claro que debe ser todo lo contrario, por los entusiastas aplausos que la serie ha recibido desde el menguante universo morado, que dentro de nada cabrá entero en una furgoneta.

En cualquier caso, ahora y desde aquí propongo a la Sexta una nueva serie, igual de imparcial (por si no me las ponen, va en cursivas irónicas) y de documentada (que va igual que la anterior): las andanzas de algunos de nuestros últimos presidentes del Gobierno. No sé, Zapatero y nuestro actual galán darían mejor que bien la talla. Yo creo que no daría sólo para una serie, no: dará para un culebrón. Y por supuesto, como debe ser, venezolano.