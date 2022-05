Bruja desconsiderada

Anonadada estoy con tu irresistible declaración de ayer, plumilla extasiado.

-¿Y eso me da alguna esperanza, bruja de pedernal, para ablandarte las disposiciones y que te dejes llevar por la intensidad de mi requerimiento?

-No sé yo si el Diablo estará dispuesto a hacer tratos contigo, pensando en el beneficio que podría obtener comprándote el alma, pero como anda desplazado por la iniquidad del virus silencioso, que hace poco ruido, pero recoge muchas nueces malsanas, quizás ponga pocos reparos y se estimule así para hacerse con más mortales en apuros.

-No te escabullas, bruja escurridiza, que no te pregunto por la voluntad de Lucifer, sino por la tuya, por esa misma, ante mi más que decidida y meridiana declaración.

-Te lo dije ayer, escribiente calenturiento, yo no te convengo. Piensa que te ha bastado una noche conmigo para esa declaración tan fervorosa que hasta me abruma, verdad es, pero no aguantarías conmigo muchas semanas. Cae en la cuenta, también, de que mi condición no es esa que dices natural, porque entonces no sería bruja, desasistida de conjuros y hechizos, sino una mujer sujeta a las convenciones de la vida ordinaria… y eso me aburre. Y repara en que, si vendes tu alma al Diablo, algo mediará Mefistófeles y tendrás que poner cuidado en las condiciones de la compraventa.

-Sigues mareando la perdiz, bruja huidiza, y si me hablas de Mefistófeles, como subordinado de Satanás o Satanás mismo, sin que la leyenda venga a cuento, me haces recodarte a Fausto -entre tradiciones alemanas andan los subterfugios- porque, sabio como era, entregó su alma para remediar su insatisfecha vida.

-Pero plumilla, ¿te quieres comparar con Fausto? No te tenía por tan presuntuoso, sino más bien dado a la falsa modestia, tan cercana a la ironía de tus dobles intenciones.

-Qué desconsiderada eres conmigo, bruja hiriente. Diría que quieres enojarme a fin de que pierda brío esa voluntad sincera que te expreso, públicamente además, para juntar mis días con los tuyos poniendo en prenda mi alma. No, no puedo ni he pretendido compararme en modo alguno con Fausto, pero su sabiduría, que yo jamás alcanzaré ni diabólicamente, estuvo acompañada, como argumento legendario, del hombre justo que sufre injustamente. Y mis modos, otra vez sin intención de comparar, son sencillamente buenos, aunque encuentren la poco justa respuesta de tu desprecio.

-Me dejas sin palabras, escribiente crecido, que bruja soy mas no malvada contigo, ya que te tengo entre los muy escasos miembros de mi lista blanca. Pero no te olvides de que Fausto no sólo vendió su alma por un conocimiento infinito, sino asimismo por los placeres mundanos, que supo camelar a Mefistófeles y logró un buen acuerdo, aunque fuera con plazo limitado.

-Ya, ya, y por eso se dice que es fáustico todo aquello que hace pocos ascos a perder, por ambición, la integridad moral a cambio del poder y del éxito efímeros.

-Eso mismo, qué bien lo dices, plumilla inspirado.

-Pues voy todavía a más que ayer: renuncio, de manera fáustica, a mi socorrida sencillez -esa que tú dices que con dobleces-, a mi bondad templada, a cambio de un pacto satánico que me procure tu cercanía por algún tiempo.

-Estás aturdido, plumilla, pero, sin pactos diabólicos, te dejo que me cojas por la cintura, en la escoba, y me acompañes en una ronda entre los castilletes y los dobles techos de las casetas, que hacen reír al virus maligno.