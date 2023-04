Sabes que no sólo te considero bruja principal, sino también maga sabia, y por eso voy a preguntarte sobre cuáles deben ser las razones de que no pocos hijos hereden de sus padres la encomienda de renovar la solicitud de una caseta en la Feria de Sevilla. Más bien parece una última voluntad que, para llevarse a término, se demora casi hasta tres décadas. A ver, dime tú, bruja ilustrada, maga elocuente, qué explica esta repetida e intergeneracional solicitud.

Crees que te ayuda camelarme, engañarme con adulaciones, como si yo no te conociera en lo que aparentas y en lo que disimuladamente eres, escribidor de ocurrencias. Me lo tomaré, sin embargo, como un juego, que hoy no tengo ganas de ofuscarme y, además, no me favorecen los disgustos, que soy bruja sensible, aunque no lo parezca. Digo más, estoy dispuesta a dejarme camelar, pero dale una vuelta al Diccionario, mequetrefe, que camelar es también amar, querer y desear, y una, para qué callarlo, está falta de cariño, que Satanás es bronco y se le va la olla en los rituales lascivos.

A camelarte voy, no lo dudes, bruja cómplice y juguetona. Dispuesto estoy, además, a plantarle cara al mismísimo Diablo para que cese en sus desmanes y no te tenga sometida a su voluntad en los oscuros aquelarres de la supremacía maligna.

Calla, calla, fanfarrón. Recuerda a Sartre, que eres escribiente algo leído, y darás con que el infierno son los otros. Luego el Demonio, su negro regente, ha de ser ubicuo y no solo está en todas partes, sino en las peores disposiciones de las gentes. Ya veo, como sabía, que andas a dos velas y te envalentonas para hacer méritos. Pero basta de digresiones, aunque sé que te gustan y las aprendes de Saramago, y voy a responderte que la antigüedad en la solicitud de las casetas no debe ser ajena a determinados preceptos de la sociología según Sevilla. Así, no es disparatado afirmar, primero, que la caseta resulta una trasmutación festiva de la casa familiar. Después, que, asumido ese carácter, precisamente la caseta se levanta como manifestación expresa de una identidad compartida. Y, finalmente, aunque quepan muchas más cuestiones, la invitación a la acogida afirma la significación de los ritos y protocolos con que se articulan las relaciones sociales y sus efectos de distinta naturaleza.

Extasiado me tienes, bruja docta, aunque, sin ánimo de aminorar tu sabia exégesis, haya quienes, más propensos al conocimiento práctico, sostengan que todo se resume en procurarse una diversión instituida en el calendario de las fiestas. Sin que falten en ello, claro está, las maneras o las situaciones que concurren en el transcurso y por las condiciones tan singulares de la Feria de Sevilla. Al cabo, los desplazamientos que afectan a lo originario, a lo genuino o a la idiosincrasia, por el avance y la evolución del tiempo y sus circunstancias.

No te has explicado mal, "plumilla" entreverado de sociólogo. Y, por eso mismo que dices, si los hijos suceden a sus padres y se llega a tres décadas de solicitudes anuales, los propósitos de los progenitores necesariamente resultarán distintos de los de sus descendientes, aunque estos se valgan de la fuerza de las tradiciones -en eso llega a convertirse la presentación de la solicitud de la caseta- y, sobre todo, de la memoria de quienes ya no viven para satisfacer un empeño, una ilusión, que se incorporó a las últimas voluntades.

Tú lo has dicho, bruja esclarecida. Y no te olvides, tenlo claro, de que voy a camelarte como debido es.

Te confesaré, entonces, "plumilla" arrojado, que he accedido a practicar algún que otro conjuro para que los olvidos en renovar el funcionamiento de las casetas beneficien a los primeros en la lista de espera.