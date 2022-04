Bruja mediadora

Bruja de mis desvelos! ¡Circe de mi añoranza!

-El plumilla aquí otra vez. ¡Dios santo!

-Pero bueno, bruja mía, cómo es que invocas a Dios siendo tú la favorita del Diablo, de Satán, del Maligno, de Lucifer o del Demonio, si es que, en la intimidad de los aquelarres, no lo llamas con algún apodo cariñoso, rendido como ha de quedar al embeleso de tu porte hechicero. O es que no te has librado del virus y la infección te ha trastornado el entendimiento para hacerte angelical.

-Te la estás jugando y digo yo que deberías haberme saludado con algo más de cariño, que es la forma empalagosa, pero más a propósito, después de dos años sin vernos.

-La culpa es tuya, porque te haces la dura y no eres tierna, aunque sea con un hechizo que disimule tu condición brujil. Además, como no sé donde demonios, con perdón, vives, de Feria en Feria, cuál es la estancia, si es que alguna hay en estos mundanales confines, en la que moras, no se me ocurre pensar en visitarte. Tampoco tienes página web, aunque sea para promocionar la atracción de tu tren feriante, ni teléfono de contacto, de modo que no puedo valerme del correo electrónico, ni enviarte un whatsapp con algún guiño, eso, cariñoso. Más no entiendas que con ningún otro propósito, que tendrás reservados tus tratos carnales para Luci -Lucifer en la intimidad- y yo solo pretendo tu hechicera compañía.

-Qué más quisieras tú, plumilla a dos velas, que vértelas conmigo en un hechizo lujurioso, pero ni con mis conjuros puedo, ni quiero, ponerte en condiciones para ello.

-Vaya forma de ofender, bruja mala, ahora que, con el encuentro de la Feria, sí que me veo contigo en la cercanía de las palabras y el periódico me deja sitio para que los lectores sepan algo de ti y a propósito de la Feria, en la que haces y deshaces bastante más que una bruja de tren. Ya que esa es buena tapadera para tus otros negocios brujiles.

-Me rompes el corazón, escribiente, que no está una acostumbrada a esas turbaciones del sen-timiento, pero no te confíes porque sé cómo te las gastas. Y de tus pellizcos de monja, y de tu ironía inocente, que pueden revolverme y también conoces tú de qué manera.

-Si es que parecemos una pareja hecha a la trifulca y la desavenencia, aunque también, o por eso mismo, a los guiños del afecto.

-¡Pareja! Anda, plumilla, si ni siquiera eres aprendiz de brujo. A ver, qué quieres saber y déjate de tonterías melindrosas.

-No me resistiré a camelarte, aunque lo deje pendiente y te pregunte ahora si has tenido algo que ver con el arreglo para que los caseteros puedan hacer su Feria, nunca mejor dicho.

-Ya lo soltaste, plumilla. No te negaré mi particular interés en que haya ambiente en la Feria, y me callaré de momento lo que dices, incauto, de mi tren como tapadera. Pero el conflicto más bien parecía una estrategia, o un resultado, de la confusión, entre limitaciones o no de la refor-ma l'aboral, necesidad de un régimen singular para echar nueve jornadas seguidas con unas doce horas y, como suele ocurrir, "matices" con que se justifica, o se explica, el cambio de las posiciones.

-No te escabullas, bruja, ¿tú no tuviste nada que ver?

-La reconversión me afecta, escribiente, y me estoy haciendo mediadora, sin hechizos.