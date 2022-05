ésta es otra Feria, bruja capitana de la escoba prodigiosa, en la que me llevas de paquete, aunque haciéndola pasar, con tus poderes brujescos, por uno de esos drones que esquivarás a menudo en tus vuelos diabólicos, siempre con retraso, para acudir a la cita con Lucifer en los decaídos aquelarres.

-Tú dijiste, plumilla leído, todas las brujas la bruja, apropiándote de un título de Cortázar, y yo te diré hoy: todas las ferias la Feria.

-¿Quieres decir, maga sabia, que la Feria de Sevilla son muchas ferias en una?

-Te voy a deslumbrar, escribiente meritorio. La Feria de Sevilla son muchas ferias sincrónicas y una misma y a la vez distinta Feria diacrónica.

-Deslumbrado estoy -no se me pasa ni yo lo quiero- por el embeleso de tus maneras naturales, pero esta máxima tuya -ese rango merece- también me abruma para aplicar el entendimiento y el raciocinio.

-De eso mismo se trata, de que no me cojas tanto por la cintura, sin miedo a caerte de la escoba, y apliques el discernimiento para que no te obnubile la fogosidad.

-¿De verdad te crees que yo me agarro a tu cintura por miedo, bruja maquinadora? Persistes en no corresponder mi reiterada y manifiesta declaración de vivir contigo el tiempo que, según tu poco favorable barrunto, podamos soportarnos bien.

-Abandona toda esperanza, aunque tenga que acudir a La divina comedia, plumilla persistente, pero conozco bastante bien el Infierno y de sobra sé lo que te digo.

-Me estás sulfurando, bruja malvada. Tanto me descolocas que hasta recuerdo los autos de fe y los tormentos de la Inquisición, con las brujas de Zugarramurdi, y te voy a preparar un regalito de despedida con los relatos de quema de brujas, anotados por Fernández de Moratín.

-Das muestras, plumilla azorado, de perturbaciones mentales: me llamas maga sabia, con arrobo, y no tardas en declararme malvada y desear que sufra con torturas inquisitoriales.

-Así, así me tienes, perdido, desairado, confundido, hecho un guiñapo.

-Venga, vamos con lo sincrónico y lo diacrónico, a ver qué resulta. Te adelanto que la Feria son muchas ferias en sincronía porque, en el mismo momento, la fiesta toma distintas formas y maneras, aunque las aglomeraciones desmedidas -se afirma que consustanciales a la Feria- pudieran dar a entender los comunes efectos del desbordamiento en un balance general.

-Sí, claro, y entonces la Feria diacrónica es la que se sucede en los extendidos días de su transcurso. Una es la Feria más o menos hasta el miércoles, con no pocos visitantes foráneos, de distinta naturaleza y condición, y otra la de esta segunda parte, con cadencias más familiares y genuinas, hasta que el nuevo despliegue del desmontaje de las casetas parezca una maniobra militar en la madrugada del domingo.

-Eso, eso es, plumilla avezado. Ves cómo el entendimiento te asiste. De modo que aplícatelo y comprende que has vivido conmigo una Feria sincrónica, de la que hemos podido sacar mutuo y provechoso partido. Y esta noche, cuando en el inmenso velo del firmamento prendan los colores del artificio de los fuegos, no dudes en saber que, por diacrónica que es la Feria, volveremos a encontrarnos con esta complicidad, como tú dices, que nos acerca, aunque no falten los pellizcos de las peleas con que se transmutan los deseos.

-Bruja mía, no me ha hecho falta Mefistófeles. He negociado cara a cara con Satanás y sólo le he puesto como condición, para entregarle mi alma, tenerte cerca un tiempo prudencial.