Bruja mía, otro año a tu encuentro, aunque sea en el festivo infierno de tu tren. No recordaré que es la tapadera de tus maquinaciones porque te aseguro que no acudo a la cita con torcidos propósitos.

-Nadie te ha pedido explicaciones, dichoso plumilla descarriado, ni excusas debes dar tan pronto, que te acusas manifiestamente, sin que tu engañadora disposición oculte que eres, que no has dejado de ser, además de juntapalabras, un suavón disimulado.

-Algo me decía que ya estabas por aquí cuando acababa la Semana Santa. Si bien me extrañaba que coincidieras con el Santo Entierro Magno, dado que el Maligno debía estar de retirada, puesto que el Nazareno había descendido a los Infiernos y acabaría por decirle a Satanás algo así como "ahí te quedas". Además de anunciarle que iba a quedarse sin reino oscuro en el inframundo escatológico, dado que el Infierno dejará de ser un lugar para convertirse en un estado del ánimo.

-No sigas por ahí que te las verás con mis propias maldades, sin que me haga falta la patriarcal asistencia del Diablo, que estoy convenciendo a mis colegas de aquelarre para imponer a Satanás la disciplina de género y empoderarnos en nuestros infernales cometidos.

-Pero bueno, ¿estabas por aquí o no en las vísperas de la Feria, en el sevillano interludio de entrefiestas?

-Como eres plumilla de ocasión, sabrás que las expectativas de las vísperas son casi tan celebradas como la fiesta en su tiempo propio. Razón por la que conviene hacerse presente en los prolegómenos, a fin de sacarle partido a la Feria y sus circunstancias.

-Te has vuelto filósofa y me complace, maga sabia. Pero dime, dime con qué propósito tu adelanto, si la calle del Infierno, el lugar de tu tren, sólo está animado cuando la Feria transcurre. Queriendo o sin querer, estas confirmando que utilizas tu atracción como tapadera de tus diabluras, aunque eso no me causa sorpresa alguna.

-No quiero decirte niñato por el respeto que todavía te tengo. Anoche, pazguato, me di una ronda por los Remedios y Triana, y pasé por los restaurantes y los bares donde cenaban, con reserva de muchos meses atrás, quienes no tenían caseta donde hacerlo.

-¿Qué pretendías con esa ronda de bruja seguro que vestida de paisano o puede que con traje de flamenca?

-El negro es elegante, plumilla. Sólo me pinté los labios y la ronda me dio para endemoniar a muchos que hacían de la necesidad virtud. "Mejor aquí que en la caseta", decían. "Para esto montamos la Feria cualquier día y hasta nos sale más barato y con menos bu-lla", acabaron diciendo.