Callen y escuchen

LA Semana Santa de un tabernero sevillano no tiene nada que ver con la de sus paisanos. Mientras estos andan las vísperas acelerados por unos motivos; elegir la corbata para el Domingo de Ramos, ver si el capirote del año pasado aún les sirve, no olvidarse de sacar la papeleta de sitio y cosas por el estilo, a los primeros son otras las cosas que les obsesionan; son otros los preparativos. Siempre se guarda una lista de un año para otro para que nada se olvide, pero, cada vez es diferente. Si el tiempo pinta caluroso, gana la cerveza fresquita por goleada, si fresco, todos los vinos generosos que compres son pocos y, si llueve, apaga y vámonos, aunque este último caso es igual de trágico para unos y para otros.

Ya ven, la penitencia de un hostelero es otra: tener que renunciar a la belleza y la emoción de una cofradía. Cuanto más importante es el día, mayor el trabajo y el cansancio. No obstante, siempre nos queda algún resquicio para disfrutar de esa mal entendida “idolatría” fuera de nuestra tierra. No se enteran de que las imágenes que procesionan por nuestras calles no nos emocionan per se, por muy obras de arte que sean, sino por los sentimientos que nos provocan.

Siempre quedarán en mi memoria esos retazos que, cada año, conseguía disfrutar, como el andar del palio de la virgen de Guadalupe dando la vuelta a la esquina de Joaquín Guichot con Barcelona y enfilando hacia la Plaza Nueva, donde la espera, hierático, el rey San Fernando. Ver, desde uno de los balcones de mi restaurante, cómo la calle Barcelona iba engullendo el palio a los sones de Amargura hasta que desaparecía el último candelabro de cola, el último fleco dorado de su manto, mientras la marea humana del tapón que se formaba en el cruce de Jimios, Zaragoza y Gamazo comenzaba a diluirse creciendo el murmullo de voces mientras iba alejándose el de los instrumentos de la banda.

O el sobrecogimiento al ver avanzar con decisión, la tarde del Viernes Santo, esa mole grave, seria, inmensa, del misterio de la Carretería por mi calle camino de la Carrera Oficial. Más que imágenes, son improntas que han quedado grabadas en mi cerebro para siempre, sobre todo una: Hace muchos años, cuando cerraba mi local en la madrugada del Jueves Santo, ya pasado el ecuador de la Semana Grande, cogía una bandejita de pestiños o una botella de licor de guindas de Cazalla y, antes de enfilar andando el camino a casa, me paraba en uno de los palcos de prensa de la plaza de San Francisco, concretamente en el de Onda Médica, emisora de radio alegal que emitía tertulias en directo desde mi restaurante. Allí nos tomábamos los pestiñitos hasta que pasaba el Gran Poder camino de la Catedral. Era un momento mágico, pero terrenal. En aquel palco reinaba una jovencísima Charo Padilla, a la que siempre me ha unido una sincera amistad.

Mas ocurrió que al tercer o cuarto año de aquella “tradición”, unos clientes retrasaron el cierre y, para cuando llegué a los palcos, el Señor ya iba por la plaza y la policía local me dijo que no podía pararme allí, que para adelante. Sin pretenderlo me vi por detrás de los palcos, en la otra orilla, en la esquina de Chicarreros, con mis pestiños y mi crema de guindas, notando cómo un silencio sepulcral iba invadiendo la Plaza. Sólo se escuchaba el andar racheado de las alpargatas de los costaleros. Mis cansados ojos se dirigieron inconscientemente hacia la figura del nazareno que parecía caminar sobre las cabezas de los silenciosos habitantes de los palcos. El paso firme y constante, la zancada larga y poderosa. Por primera vez no vi una obra de arte centenaria, sino a un hombre resignado, sumiso, camino de su trágico final. Y me estremecí.

Volví a casa caminando, como cada año, pero con la mente vacía. Estaba como trastornado. Me había enterado de lo que era la Soledad, con mayúscula. Con esto lo que quiero decirles es que en un día cualquiera, elegido al azar, vayan a ver a su iglesia a esa imagen que tanta devoción le provoca, que se sienten en un rincón a mirarla, que se abstraigan y obvien los dorados, bordados y demás oropeles. Y que no le hablen, que no le pidan nada, que no le recen siquiera. Simplemente callen y escúchenlo (o escúchenla); tiene tanto que contarles…