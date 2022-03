Cambio de hora... otra vez

Esta no es la crónica del día. Es la de la semana del cambio de hora. Es imposible que no se hayan topado con alguna noticia sobre el (otra vez) cambio de hora que nos pone esta vez en el horario de verano.

Años y años llevan decidiendo si debe o no suprimirse. Incluso la Comisión Europea aprobó en 2018 una propuesta que eliminaba los cambios de hora estacionales, algo que no ha sido adoptado hasta ahora por lo que nuestro Boletín Oficial del Estado ha procedido a publicar las fechas de los cambios horarios que regirán en España de 2022 a 2026. No lo pregunten más. Sí, hay que cambiar la hora pese a que cada vez menos expertos lo entienden.

Es para ahorrar energía nos decían. Ahora el el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía dice que para nada. Mismo critero según la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE): "no aporta ninguna ventaja competitiva sobre la economía".

Perjudica a la salud nos dicen ahora. Sobre todo a los mayores y en los niños. La ciencia ha sacado sus conclusiones y ya no lo ve tan claro. "Provoca alteraciones físicas en la población más vulnerable", pero ahí seguimos, sin acuerdo.

Y así las cosas, la comisión de expertos (¿no suena extraña y polémicamente conocido el término?) nombrada en España por el Consejo de Ministros aquel mismo 2018 concluyó en su informe de un año después, que no era aconsejable producir ningún cambio precipitado en los husos horarios. Precipitado decían... Jo.

Y aquí estamos en 2022 cambiando la hora, otra vez. Y lo seguiremos haciendo hasta 2026 salvo que, según la otra conclusión de nuestro comité de expertos: "el análisis de los husos horarios deberá venir siempre vinculado al de los usos del tiempo al objeto de clarificar conceptos y procurar pautas de comportamiento que procuren determinados modelos compartidos como el de la corresponsabilidad". Que nos lavamos las manos, vaya.

En EEUU sí que se tomaron en serio la fecha que proponía Europa para dejar de adelantar o retrasar la hora y el Senado ya lo ha aprobado. No más cambios y nos quedamos en el horario de verano "para tener tardes más luminosas" dicen.

Pero si creen que ya está decidido, craso error. Falta que la Cámara de Representantes lo ratifique y entonces en 2023 entraría en vigor. Les quedan así cambios por hacer al reloj también allí y hasta puede que voten en contra al final.

De lo que no nos libra nadie este 27 de marzo es de tener un día de 23 horas, de 25 el 30 de ocubre; de 23 el 26 de marzo de 2023, de 25 el 29 de octubre de 2023, de 23 el... no lo pregunten más. Sí, hay cambio de hora, otra vez.