Cinco años de interinidad para dirigir más de 160 millones de euros y más de 2.000 trabajadores, entre plantilla y externos, es demasiado tiempo. La provisionalidad no ha sido nunca inconveniente ni para el gobierno ni para la principal oposición, pagada con puestos de más en el bien pagado consejo de administración. El gobierno de Díaz dejó aparcada la RTVA de las campanadas en doble fila y la ha dejado a su aire de coplas, santos y serruchos. Hasta en el franquismo TVE llegaba a contar con espacios más interesantes que las tardes de faldas cortadas y noches de bata de cola que han dejado al canal olvidado para millones de andaluces.

Canal Sur nació hace 30 años con la misión de atender a la población y crear una programación de proximidad que con los años se ha desdibujado en un monocultivo de pueblos y mayores. Entre sus obligaciones está la de ser motor del sector audiovisual, que no la de repartir programas entre los ex directivos de siempre, premiados hagan la audiencia que hagan. Una pena que nadie se acuerde ahora de tantos despedidos en las productoras que no son de los egos protegidos.

El actual Canal Sur en trazos generales nos decepciona a casi todos y, lo más preocupante, que es una certera plasmación del gobierno de San Telmo, el que autoriza la programación de esa dirección interina que se conforma con que nada cambie. Canal Sur ya no está al borde del abismo, comenzó a caer por el barranco hace ya años.

Los trabajadores se movilizan porque, ciertamente, ven amenazado su confort. Las preocupaciones de horarios y salarios tienen que ser superadas por el descrédito y la desmotivación, de puertas para adentro y de puertas para afuera, de esta corporación. Tienen razón los sindicatos con presentarse ante las puertas del Parlamento, aunque sea tarde. Cuando los andaluces critican su cadena no quieren decir que no seamos patriotas o cuestionemos los puestos de trabajo. Lo que deseamos es tener una RTVA que sea digna del esfuerzo económico que entre todos hacemos.