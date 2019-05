Cayó 'La venda'

Tengo la sensación de vivir en un tiempo con cantantes de mentira. Los veo por la tele y no me dicen nada, me dejan indiferente, suenan todos iguales, clonados y aburridos. Apenas unas contadísimas excepciones, y nadie tiene personalidad, como si hubiera pasado a la historia aquello que se llamó el estilo propio; hoy se lleva un estilo compartido, más bien una moda común de gorgoritos y sonidos, de color común en las voces, de trémolos en gargantas digitales, que parecen copiadas las unas de las otras, como si hubieran sido descargadas de un archivo al alcance de cualquiera. Es eso: una música plagada de cualquieras, en la que lo mismo te da uno que otro. Si ponen sus discos por las plantas de unos grandes almacenes, no consiguen hacerse identificar sobre el murmullo constante de los compradores que las invaden. Con estos cantantes ya no aciertas a decir si está sonando Julio Iglesias o Rocío Jurado. Y estos cantantes estarían muy bien amenizando una paella entre amigos, pero en la tele, con lo que ha sido la tele, con la gente excepcional que salía en la tele...

Este que ha ido a Eurovisión lo ha hecho justo en el momento oportuno de una época de mediocres que se multiplican por generación espontanea. En las votaciones del jurado quedó el último. Y el quinto por la cola en las del tele voto, que ya querría yo saber cómo se contabiliza notarialmente eso del televoto.

Una sabe que el Festival no es precisamente un dogma de arte, pero sí un indicio representativo de lo que está pasando en la música popular, la que un día llamaron con la raiz de pop.

El muchacho que ha dado más saltos que notas ya regresó a España. Ha llegado al aeropuerto recibido por un escuálido grupo de fans. Con la de miles de animadores que tuvo en el camino de ida, ha hecho la vuelta con más fuga de fervores que el PP en unas elecciones. Y con mucho silencio y sin ganas de repetir el anodino y pesadísimo estribillo. El triunfalismo de su campaña promocional se ha desecho como aquellas estrellas del encantamiento cuando a Cenicienta le dieron las doce.

Siempre me esperé que el título del bodrio que ha cantado acabaría siendo premonitorio: ahora sí que se le ha caído la venda. Habrá visto claro que lo de la música es muy duro hasta para los que tienen más talento, que no es precisamente su caso. Le convendría dejar de ser la gallinita ciega a la que juegan quienes le hacen creer lo que no es, incluida TVE y su nueva operación fracaso. Y abrir bien los ojos para ser consciente de que ha recibido el primer aviso de una profesión en la que, de verdad de verdad, sólo hay sitio para los gigantes. Dos de ellos perdieron en Eurovisión, pero puedo asegurarle a este niño que aquella fue otra historia, de la mejor para la música española e internacional. ¿Le suenan Raphael y Julio Iglesias, o la venda no deja ver eso?