La 2 no puede dar la sensación de ser un canal de documentales amontonados y adocenados. Gracias a Jordi Hurtado aún ha seguido en el mando de muchas casas durante estos años y a su parrilla le ha faltado más ventanas reconocibles. Ahora que entra en una nueva etapa, la segunda cadena, un canal joven que tiene 58 años necesita ser el refugio de las series internacionales de prestigio, de un deporte como el baloncesto o de más espacios que se acerquen y expliquen la actualidad, o la realidad de nuestro mundo, que no se cuenta en otra parte. Más una ristra de programas que bien ubicados y atendidos pueden funcionar mejor. La 2 no puede ser un resquicio, un desván exquisito y tiene la obligación, como cadena pública, de aspirar a acercarse a un amplio público, una inmensa minoría, como fue su lema. Y puede ser así.

Por eso es tan importante que se sume a la programación un concurso tan simple, básico y a la vez tan útil como Cifras y Letras. Es una ventana que va a permitir que el prime time de La 2 sea visible y su conductor, Aitor Albizua, y sus dos expertos, David Calle y Elena Herráiz, sólo tienen que deja que el formato discurra para que entretenga y, sobre todo, interese. Es el mejor juego para tomar papel y lápiz en estos tiempos de pantallas. Un programa para discurrir y que incluso desde el amodorramiento invita, incita, a pensar, a abstraer, a comerse el coco. Valores que siempre aparecen cuando se habla de lo que debe ser una TV pública, que no tiene por qué ser ni aburrida ni minoritaria por exclusión.

Va a ser un espacio fundamental para que La 2 vuelva ser tenida en cuenta en muchos hogares, porque Cifras y Letras se puede ver en familia. De hecho es un formato que gana cuando se juega en familia.

Es incomprensible que esta sexagenaria mecánica francesa haya estado fuera de la programación en España. En Canal 2 Andalucía aportaba mucho y fue un error dejarlo marchar por un puñado de euros. Y ahora TVE se apunta el buen tanto de hacernos pensar.