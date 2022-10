Ciudad erróneamente entregada

Escribía el arquitecto Fernando Mendoza, en estas mismas páginas, un ponderado artículo sobre algunos aspectos de la influencia que el turismo tiene en la vida en el Centro de Sevilla. Ni que decir tiene que estoy esencialmente de acuerdo con todo lo que afirma. Pero hay una faceta en la que quiero incidir algo más: la de la actuación de la administración local y, más en concreto, la Gerencia de Urbanismo y otras áreas que tengan relación con infraestructuras, movilidad y alrededores.

Sevilla tiene un innegable atractivo. Basta pasearse por sus calles y ver sus monumentos, sus rincones, su vida, para entender por qué vienen tantos visitantes foráneos. Uno de sus puntos fuertes es su singularidad, su idiosincrasia, lo que la pueda hacer diferente de otras ciudades monumentales y con historia. Vivimos, y vivimos bien, en buena medida del dinero que aportan viajeros y turistas gracias a lo que construyeron, edificaron, urbanizaron nuestros antepasados (y no precisamente por nuestros méritos). Esos ecos del pasado no son sólo la Catedral, el Alcázar, la Maestranza y unas casas palacio e iglesias más. Los constituyen también el entramado de las calles, los balcones, las placas conmemorativas, las aceras, un largo etcétera que cualquier articulista barroco sevillano bordaría, … y nuestra forma de vivir y movernos.

A veces tengo la sensación de que nuestros munícipes tienen una voluntad casi risible y ridícula de construir una ciudad como creen que los turistas desean (dificultando, al hacerlo, la vida a los indígenas y destrozando la ciudad existente, la creada siglo a siglo), y con ello la están despersonalizando, estandarizando, paradójicamente (aclaro para las víctimas de la legislación educativa que paradoja es una aparente contradicción) algo que a los visitantes no les gusta.

Calles colonizadas por terrazas de bares irrelevantes (no sé si las tasas y cánones que éstos paguen tienen algo que ver con la terrazocracia que nos ahoga). Canalejas, Reyes Católicos, etc., compitiendo por tener las aceras más anchas, las terrazas más cómodas. Esto será agradable para el turista y aun para el sevillano paseante, muy respetable, pero no tanto para el que vive en la zona y tiene que desplazarse por calles que sufren la cochefobia municipal.

La tendencia va a más, con la peatonalización de las calles Sinaí o Dos de Mayo, Temprado y Santander. Será una ciudad muy humana y muy a la medida de las personas, … de las personas de fuera de Sevilla. Hasta el punto de que las novias y los difuntos de la Santa Caridad van a tener que ir a San Jorge en patinete.

O la homogeneización e intercambiabilidad urbanística con otras ciudades europeas. Un ejemplo, la plaza de la Magdalena. Sentado en ella, nos parezca bonita o fea, uno no sabe si está en Sevilla o en Gotemburgo. Y el gotemburgués se preguntará que, entonces, para qué ha venido.

Están construyendo una ciudad incómoda para los locales y anodina para los visitantes. Error paleto y caro.