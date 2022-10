Coto al arbitraje bancario

Ayer, como estaba más que descontado, el BCE subió los tipos de interés en un 0,75%. Éste es el tercer gran aumento consecutivo, y su presidenta, Christine Lagarde, aseguró que hay más "en camino", a pesar de las recientes quejas contra una política monetaria más estricta por parte de algunos gobiernos europeos, especialmente los de Francia e Italia. Precisó que el nivel de esas nuevas subidas se tomará reunión a reunión, porque dependerá de la evolución de la inflación, de la "la posibilidad de una recesión", y de cómo vayan afectando las medidas ya tomadas, ya que su impacto no se produce a corto plazo. En todo caso, se atrevió a vaticinar que el ritmo de esos nuevos ascensos será más moderado.

Respecto al comienzo de la reducción del balance, quedó aplazado su debate hasta la próxima reunión en diciembre. De momento, por tanto, se mantienen sin cambios las reinversiones de los bonos que se compraron bajo el programa PEPP, lanzado durante la pandemia, al menos hasta diciembre de 2024, y también la reinversión de los del programa APP durante el tiempo que sea necesario. Como consecuencia, después de que se anunciara esta decisión, los rendimientos de los bonos de la eurozona fueron descendiendo sustancialmente.

Por el contrario, sí establecieron cambios en las operaciones que mantiene con la banca. Por una parte, con el fin de alinear más estrechamente con las condiciones del mercado monetario la remuneración de las reservas mínimas mantenidas por las entidades de crédito, decidieron fijarla al tipo de la facilidad de depósito. Esto supone que los bancos pasan a recibir por estas reservas mínimas un 0,5% menos, ya que antes venían siendo retribuidas a la tasa principal de refinanciamiento.

Por otra parte, también modificaron las condiciones de las líneas de financiación ultrabarata a la banca, las TLTRO III. Aunque tuvieron su sentido cuando se lanzaron durante la pandemia, las condiciones actuales de tipos de interés estaban propiciando que los bancos pudieran obtener cuantiosas ganancias sin riesgo alguno, sólo tomando dinero por estos préstamos a tipos muy ventajosos y depositando al mismo tiempo esas cantidades en el BCE y cobrándolas a un tipo más alto. Así, a partir del 23 de noviembre, estas líneas tendrán un coste coincidente con la tasa de la facilidad de depósito, impidiéndose el arbitraje.

Lagarde defendió estas medidas no por evitar los escandalosos beneficios "caídos del cielo" para la banca, sino como mejoras en la eficiencia de la política monetaria: si los bancos disponen de dinero tan barato, no encarecen, como hace falta, los préstamos que conceden a familias y empresas. Además, como se les va a ofrecer que voluntariamente puedan reembolsar estas líneas anticipadamente, esto traerá los efectos positivos de reducir el balance del BCE y de liberar los colaterales aportados, en un momento de escasez de garantías que está tensionando el mercado monetario. Los bancos deben aceptar estos cambios, que además no se han tomado con efectos retroactivos, como muchos temían. Pueden aducir que la credibilidad del BCE no queda bien parada, pero ni ahora ni tampoco tantas veces en las que los cambios de las reglas del juego han sido para beneficiarlos.