El nuevo programa de access prime time de Telecinco (parcela que fundó y que luego olvidó), Cuentos chinos, es una buena idea, con un planteamiento mejorable y un desarrollo regular. A Jorge Javier Vázquez el nuevo proyecto de su productora de siempre le encuentra algo frío, desentrenado y con todos los tics de Sálvame, necesitado de mucha gente alrededor haciendo ruido. Se siente inseguro.

El concepto de Cuentos chinos, que mira de reojo a la competencia de El Hormiguero, es sencillo y apasionante. Da mucho de sí así que el rodaje tiene que ser para pulirlo, no para abaratarlo. Mediaset da vía libre para hacer un espacio con alma de late show a una hora a la que está llamada toda la familia (el sueño recuperado de las cadenas generalistas y en especial en esta cadena) donde cabe de todo si tienen las premisas de divertido, renovado, sorprendente y atractivo. Algo de eso se deja vislumbrar. Pero en esta primera semana se han visto muchas dudas unidas a audiencias a la baja. No sólo las cabras sino que todos tiramos al monte, a la zona de confort, a lo que creemos que nos da bien, y Cuentos chinos es cuestión de paciencia, no de regresar al punto de partida. La obligación es revisar, reinventar, reorientar, todo eso que precisamente necesita una cadena como Telecinco.

En el primer programa de este Sálvame de polígono de Usera se observaron mimbres, como una Susi Caramelo mucho más suelta que su anfitrión y con un primer reportaje atropellado que no estuvo mal. JJ no atinaba en las réplicas y estuvo más a gusto al día siguiente con Bárbara Rey, a lo suyo. Pero no. este proyecto obliga a bajar la pelota al suelo: crear algo diferente y convertirse en una alternativa para una audiencia que le gusta que la sorprendan. Está el camino seguro y ramplón de seguir haciendo lo mismo o el riesgo con vistas a futuro de hacer algo diferente. Lo tiene en su mano el equipo de Jorge Javier. Tal vez pesa la tentación de no defraudar al coto cerrado de tantos años.