Las propuestas del Partido Socialista para afrontar el problema de la vivienda fracasaron porque no eran creíbles. La cuestión parecía de suficiente trascendencia política y social como para ser elevado a la categoría de tema central de campaña a las elecciones locales y autonómicas, así que el fracaso determinó el del conjunto de la estrategia electoral.Veníamos del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, que incluía el bono de ayuda a los jóvenes para el alquiler, y de un intenso debate sobre el tope a los alquileres y la sobreprotección al arrendatario incumplidor, así que cuando se calentaban los motores para la campaña electoral, el tema se encontraba en el candelero y no había más remedio que posicionarse. El 25 de mayo, a tres días de los comicios, se publicaba en el BOE la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, en la que los nuevos elementos de protección al arrendatario incumplidor volvieron a provocar un aluvión de críticas por continuar ignorando que la causa básica del problema no estaba en la maldad ni en los abusos del propietario/arrendador, sino en la insuficiencia de una oferta que hacía tiempo que había comenzado a retirarse del mercado, ante el entorno hostil e inseguro en el que hubo de desenvolverse durante toda la legislatura.

Alguien en el entorno del presidente del Gobierno y secretario general socialista debió darse cuenta de que la estrategia no funcionaba porque el enfoque no estaba siendo el adecuado. Existía un problema real que poco tenía que ver con los fundamentos radicales y trasgresores del movimiento okupa. Se resumía en que el número de jóvenes y de familias sin posibilidades de acceder a una vivienda por los conductos convencionales no dejaba de aumentar. Para la inmensa mayoría de ellos la ocupación ilegal no es la opción deseada, sino simplemente la única porque no existen las alternativas. Debió ser una inspiración súbita porque de repente aparecieron nuevos elementos en la estrategia para resolver el problema que, por fin, reconocía la necesidad de aumentar la oferta.Primero vino la promesa de 43.000 viviendas sociales financiadas con créditos ICO. Después otras 50.000 procedentes de Sareb “para alquiler social y asequible”, de las que 14.000 están habitadas, 21.000 son viviendas potenciales y el resto a edificar en suelo de la entidad, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos. La noticia se produjo a mediados de abril y a finales de ese mismo mes el presidente anunciaba en el Senado la construcción de otras 20.000 en suelos de defensa. En total más de 110.000 viviendas sociales dirigidas a resolver el problema de quienes no encuentran solución a sus necesidades habitacionales en un mercado desastrosamente intervenido por intereses políticos. También se anunciaba que iniciativas posteriores permitirían elevar la cifra hasta un total de 183.000 en los próximos años, aunque sin detalle, por el momento, de cómo conseguirlo.

Los anuncios tendrían que haber sido muy favorablemente acogidos por los más de 14.000 afectados cada año por denuncias de ocupación ilegal (3.898 durante el primer trimestre de 2023, según el Ministerio del Interior), pero la Administración en tan pequeñas dosis de una iniciativa tan relevante dejaba en evidencia la debilidad de la estructura intelectual de la propuesta y, por tanto, su credibilidad.Me gustaría poder afirmar que en el fracaso de la propuesta advierto un cambio de actitud ciudadana frente a las ofertas políticas gratuitas de los partidos políticos durante las campañas electorales, aunque he de admitir que no es cierto. Me reconforta, en cambio, pensar que cuando el populismo y los incumplimientos alcanzan niveles tan grotescos, la reacción ciudadana debe estar próxima a aparecer. Es sencillo: frente a la impunidad de la mentira y la gratuidad del compromiso incumplido, exigencia de coherencia y responsabilidad.

En el mundo empresarial, fundamentalmente en el anglosajón, existen desde hace unos años los sistemas para el cumplimiento efectivo de sus obligaciones normativas. Se conoce como compliance y surgió hace décadas en los Estados Unidos, a raíz de una serie de casos de corrupción. Posteriormente terminó por imponerse en segmentos concretos de actividad, como el de las empresas que operan en países donde el chantaje, el soborno y la corrupción son habituales. Su implantación en España se vio impulsada por la reforma de Código Penal en 2015, que hace responsables a las empresas de los incumplimientos y delitos que pudieran cometer sus trabajadores.El impulso que adquiere la implantación de sistemas de vigilancia y supervisión del cumplimiento es de tal calibre que lleva a A. Casanovas (KPMG) a denunciar la proliferación de compromisos que con frecuencia van más allá de lo estrictamente normativo y que, en la práctica, no se podrán realizar. Valoración de la prudencia frente a riesgos potenciales, comportamiento ético o prácticas de contraste de veracidad, podrían ser casos susceptibles incluso de observación mediante auditoría externa, pero indudablemente costosos. Lo relevante del establecimiento de reglas de compliance es que cada vez son menos una opción voluntaria y cada vez más una necesidad, susceptible de desembocar en lo que podríamos llamar la afirmación de una “cultura del cumplimiento”.

Mecanismos de prevención, recursos para su administración y fórmulas de reacción en caso de contingencia serían las piezas clave del sistema. Ente sus ventajas más evidentes están las de reputación, en la medida en que garantizan la veracidad de sus ofertas, pero también impedir que las personas que pertenecen a la organización participen en actividades impropias o directamente ilícitas, como las relacionadas con la corrupción. Hay más ventajas, pero bastan estas dos para apreciar cuán oportuno resultaría el establecimiento de este tipo de prácticas entre organizaciones políticas y similares, sobre todo cuando administran recursos públicos o se benefician de ellos. Puede ser una ingenuidad, pero vuelve a reconfortarme el pensamiento de que el desplazamiento hacia la verdad y el cumplimiento de los compromisos también podría resultar rentable en el mercado del voto.