EL World Economic Forum (WEF) que se celebra en Davos es un producto típico de la globalización, aunque su origen se remonta a 1971, cuando todavía no existía el término, pero tendrá que reinventarse, al menos en parte, porque la desglobalización es una realidad manifiesta. No es que se reduzca el comercio internacional o los flujos de capital, pero sí que la dimensión regional de los mismos prevalezca sobre la global desde la crisis de los suministros provocada por la pandemia y la del gas ruso y la energía en general, tras la invasión de Ucrania. Como el proceso tiene toda la pinta de continuar, lo más probable es que, incluso sin inflación, tengamos un futuro más caro, pero también más seguro y con nuevas oportunidades de negocio estratégico, como el que plantease Sánchez a las principales multinacionales del sector, sin demasiado éxito hasta ahora, para convertir a España en referencia europea para la producción de chips y semiconductores.

Cosas bien diferentes son, por un lado, que este nuevo modelo multirregional de relaciones globales garantice un mundo más estable en términos políticos y económicos que el anterior y, por otro, que con ello vaya a disminuir la utilidad de los esfuerzos para la coordinación de las políticas económicas, como el WEF. En un momento de tensiones políticas tan acusadas como el actual, con liderazgos abiertamente cuestionados y en el que las decisiones de algunas empresas tienen mayor repercusión social que las de la mayoría de los gobiernos, encuentros como el de Davos, donde responsables políticos y representantes de las mayores corporaciones privadas tienen la oportunidad de trasladar sus inquietudes y asumir compromisos, adquieren una trascendencia excepcional.

Uno de los fenómenos asociados a la globalización es que las perturbaciones económicas y financieras se trasladan rápidamente de unos países a otros desde hace algo más de dos décadas, sin que los gobiernos nacionales encuentren fórmulas eficaces para impermeabilizar sus fronteras. Con la pandemia ha ido a peor. Las diferentes parcelas de interacción social se han vuelto más porosas, aumentando la probabilidad de que una perturbación de cualquier naturaleza (política, laboral, financiera, diplomática, logística, militar, sanitaria, energética, etcétera) tenga una repercusión inmediata y notable sobre las otras y que sus consecuencias se propaguen desordenadamente por el territorio.

La caída de Bretton Woods (1971) y el final de la era de los tipos de cambio fijo trajo consigo una nueva generación de crisis económicas. Salvo la del petróleo en los 70, las primeras fueron conocidas por el lugar donde nacieron o por sus monedas nacionales. Fue el caso de las crisis escandinavas, a comienzos de los 80, o la japonesa, a finales de esa misma década, que tuvieron su origen en un crecimiento monetario excesivo, aunque sus consecuencias quedaron limitadas a sus fronteras nacionales. Más tarde vinieron las del peso mexicano, el rublo o el real brasileño, entre otras.

En estos casos no existieron antecedentes de imprudencia monetaria, pero por primera vez sus efectos consiguieron traspasar fronteras, prendidos a la movilidad del capital financiero internacional, fundamentalmente norteamericano, en el origen del problema. Fueron las denominadas crisis de segunda generación, pero hasta la surgida en el sudeste asiático (Tailandia, 1997) no tuvimos conciencia de las dificultades que el futuro, es decir, la globalización, deparaba a los gobiernos, incluidos los más prudentes y previsores, para defenderse de las perturbaciones que venían de fuera. No todas las crisis posteriores tuvieron una repercusión internacional comparable a la asiática, como la de Argentina en 2001, pero todas vinieron a introducir nuevos protagonistas en el conflicto, contribuyendo a aumentar su complejidad. Primero fueron los bancos en las denominadas crisis gemelas y luego los propios gobiernos en el caso de la crisis de deuda soberana. Las últimas versiones de crisis internacional surgieron de la pandemia y de la invasión de Ucrania y en ambos casos plantearon al mundo la necesidad de repensar la globalización para corregir algunos aspectos indeseables.

Del cierre del comercio internacional tras el coronavirus nació la crisis de suministros, que todavía padecemos, de la invasión de Ucrania la del gas ruso y de ambas la conciencia de fragilidad en el modelo de democracia liberal europeo, necesitado de protegerse frente a la potencia destructiva de los populismos, incluidos el norteamericano durante la administración Trump y los propios, como el Brexit.

Una de las marcas que deja la globalización es la de limitar la capacidad de los gobiernos para decidir el destino de sus países. Foros como el de Davos proporcionan una herramienta útil, la coordinación de las políticas económicas, para desarrollar resistencias frente a las tendencias globales y los bancos centrales, o al menos algunos de ellos, se han convertido en piezas fundamentales para ello. Si la larga etapa de tipos planos de interés ha devaluado sus funciones tradicionales de control monetario, la escalada del endeudamiento público tras la crisis de 2008 ha reforzado extraordinariamente sus funciones financieras, renovadas y ampliadas tras el coronavirus. En concreto, el BCE se ha erigido en la clave de bóveda de las finanzas públicas en la Eurozona, tras la explosión del endeudamiento en algunos países, como España, por la pandemia. El BCE se ha convertido en pieza imprescindible para que algunos gobiernos puedan mantener arriesgadas apuestas políticas por sus potenciales efectos desestabilizadores a medio plazo. En otras palabras, que la relajación de la disciplina del BCE en materia de asistencia financiera a los gobiernos podría estar alimentando una nueva burbuja especulativa en torno a la deuda pública de algunos países. La amenaza de inestabilidad sería evidente si el capital financiero llegase a considerar excesivo el nivel de endeudamiento en algún país o una inflación descontrolada obligase a una reducción drástica de los estímulos monetarios. En estos casos, la probabilidad de un estallido similar al de la construcción en 2008, aumentaría considerablemente.