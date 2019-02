Desaprovechando a Silvia

No aprendemos. Lo que funciona en Estados Unidos no tiene por qué funcionar en España. Lo hemos vuelto a comprobar con Juego de Juegos. El programa que presenta Silvia Abril los viernes por la noche en Antena 3 ha sido una decepción. Pese a que los datos de audiencia han acompañado, sobre todo el día de su estreno, no sirven de nada si tenemos en cuenta la opinión mayoritaria de los espectadores. El concurso está pasado de moda. La televisión es algo cíclico y ahora mismo no tienen cabida formatos como este. Tan solo tendrían alguna posibilidad El Grand Prix y El juego de la Oca si regresaran a televisión. Y si la tienen es más por la nostalgia que por la atracción de su mecánica.

Juego de Juegos no tiene ninguna posibilidad. Previsiblemente durará poco. Se emitirán las entregas que llevan grabadas desde hace meses y fin. No es necesario ir a más. Es un concurso ridículo y absurdo que lejos de hacer reír a los televidentes lo que hace es que sientan vergüenza ajena. Ya no hay necesidad de ver a concursantes manchándose, cayéndose, resbalándose o golpeándose. Con las pruebas de Gran Hermano es suficiente. Lo que prometía ser un buen sustituto para Tu cara me suena, un programa de entretenimiento para toda la familia, ha quedado en nada. Y es una pena por Silvia Abril. Para una vez que le dan la oportunidad de presentar un programa en solitario no han sabido aprovecharla. Sin duda podría ser la Ellen DeGeneres española. Si algo destaca de Silvia es su espontaneidad y su improvisación. Y en Juego de Juegos no hay atisbos ni de la una ni de la otra. Está demasiado encorsetada, demasiado guionizada. Ella lo da todo. Ha participado en las pruebas, se ha pringado como si fuera una concursante más, no olvida la importancia de reírse de sí misma. Pero no es suficiente.

En cuanto al casting de concursantes resulta dudoso. Esto es lo peor de todo. A veces parecen más actores que verdaderos participantes. Habría que hacer una competición entre los de Juego de Juegos y los de La ruleta para ver cuáles ganaban el premio a los más bochornosos.

Antena 3 ha vuelto a cometer el mismo error, el de no saber encontrar un buen reemplazo para Tu cara me suena. Ya lo hizo con Tu cara no me suena todavía, con La noche de Rober o con Ninja Warrior. Tan solo hubo algo de esperanza con Me resbala, programa que presentó Arturo Valls en el que concursantes famosos se enfrentaban a pruebas casi igual de ridículas que las de Juego de Juegos. Pero con esa diferencia, la de los famosos. Y eso es algo que en esta época siempre ayuda. Contar con rostros conocidos ya sea en un concurso de pruebas o en un reality show es una apuesta más segura que contar con participantes anónimos. Ojalá algún día Silvia Abril tenga un programa propio, hecho a su medida. Quizá un late night. Ya es hora de poner a una mujer de nuevo al frente de este género (como ya estuvo Eva Hache) y sin duda ella sería una buena candidata.