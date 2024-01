EN el reciente Foro Económico Mundial (WEF), junto con el medio ambiente, los conflictos internacionales y temas sociales, ha sobresalido este año la Inteligencia Artificial (IA) como transformadora del desarrollo tecnológico. Los recursos que se dedican a la IA son descomunales, llegan a 120.000 millones de dólares con la pandemia y la necesidad de comunicarse de forma no presencial, extendiéndose con una escala y velocidad inimaginables a la gestión de bases de datos en prácticamente cualquier actividad, el clima, la agricultura, o la medicina. Hoy las inversiones están en torno a los 80.000 millones, de los que Estados Unidos es la mitad, y China y Europa el 12,5% cada una, sobre todo para lenguajes de autogeneración de contenidos tipo ChatGPT, que incluye la generación de programas informáticos.

Todo esto estaría muy bien si no fuera por el ruido, desinformación, y engaño que viene con la IA, lo que hace que en el WEF de Davos se plantee la falta de confianza que con razón nos inspiran estos prodigios. Para tener fe en la IA hay que demostrar que aumenta la productividad general de las economías, y que no sólo se benefician de ella el puñado de compañías que la explotan y los consultores que la venden; he visto cursos y presentaciones a empresas pequeñas y medianas cuya capacidad para utilizar sistemas de IA es prácticamente nula, y que sólo necesitan experiencia con una hoja de cálculo para funcionar mejor. Está por ver qué uso dan a los datos las grandes compañías, y si sirven para mejorar los servicios de seguros (tarificación y atención a clientes en siniestros), de bancos (protección de clientes en medios de pagos, créditos ágiles), de gas o luz (reclamaciones y cambios de contratos), las páginas de trenes y aviones, o comprar forfait en la Web de Sierra Nevada. Comunidades autónomas y ayuntamientos describen muy bien lo que tienen, pero al entrar es frustrante gestionar subvenciones, fianzas de alquileres, cuestiones elementales de urbanismo; o dentro de su propia gestión la detección en tiempo real de fugas de agua o regulación inteligente del tráfico. Hay usos sociales de la IA que deberían impulsarse por las administraciones públicas, como es la prevención de violencia de género mediante el tratamiento de datos, tema que hemos comentado en este periódico; al igual que las alertas tempranas de impagos de alquileres, o suministros básicos, que también se analiza mediante IA con bases de datos socioeconómicos y geográficos, anticipando que ocurran. Pero por otro lado, las músicas de teléfonos que nadie contesta o mandan de un lado para otro, correos de "no responda", llamadas que no se devuelven, son prácticas exasperantes que coexisten con las maravillas de la Inteligencia Artificial, sistemas expertos y Machine Learning, con los cuales grandes buscadores intentan venderte de todo menos lo que estás buscando.

Cuestión aparte es el uso que se hace de la IA. Hay avances magníficos en casi cualquier campo de la ciencia, lingüística y traducción, busca de referencias y en general difusión y acceso al conocimiento. Pero desconfiamos cuando vemos cómo se utiliza para las guerras culturales, propagar mentiras, y avivar odios. No entro en la IA en redes para el entretenimiento, que tiene su componente de satisfacción individual, aunque se asocia con frecuencia a problemas mentales y de comportamiento en adolescentes y adultos. Desconfiamos porque no vemos que se utilice para crear una sociedad más inclusiva, ya que democracia es también la capacidad real de las personas y empresas de acceder en igualdad de oportunidades a la tecnología. Esta misma confianza que se necesita dentro de un país, vale como argumento cuando hablamos de la confianza entre naciones con relación a la IA, y de ahí la regulación que intenta llevar a cabo la Unión Europea. El presidente del Gobierno de España tuvo una intervención en el WEF que fue muy comentada. Aunque el discurso de Sánchez se centró en España, la economía social de mercado, y el futuro de Europa en el complejo contexto en que nos encontramos, se refirió a la IA en un doble sentido, el compromiso indiscutible español con la tecnología para la competitividad empresarial, y su prevención ante el papel que está desempeñando esta tecnología. Puso énfasis en que el progreso tecnológico hay que entenderlo como mejora de la vida de los ciudadanos, más allá de intereses de compañías y estados, insistiendo en que cuando se habla de estos temas hay que ver siempre la repercusión en personas, empresas y colectivos concretos. El WEF le ha servido también como ocasión para reunirse con los presidentes de las tecnológicas, Cisco, Intel, Qualcomm, que tienen fuertes intereses en España, con Kent Walker de Google y Bill Gates de Microsoft. Se ve cómodo a Sánchez en estos foros internacionales, con un inglés muy fluido, sin leer, y algún toque informal. Hace años que no voy a Davos, y durante tiempo fui escéptico sobre estas reuniones donde se habla mucho y se soluciona poco, pero un amigo me mandó un mensaje con una foto diciéndome: "Mi hijo en Davos", y comprendí su orgullo pues es un sitio donde hay que estar, y junto a manifestantes, periodistas, docenas de jefes de estado, todas las organizaciones internacionales, y las 1.000 compañías miembros del Foro, hay gente joven, ya experta, que tienen el privilegio de escuchar, conectar con personas muy diversas, discutir, y por unos días vivir la noble candidez de un lugar en la nieve donde la gente se comunica; un débil hilo de esperanza en medio de las terribles realidades que a los que somos ya mayores nos cuesta cada vez más reconocer como humanas.