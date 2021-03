Desde que empezó la pandemia, el autocuidado y las prácticas que promueven la meditación, la introspección y la reflexión interna se han popularizado.

No podía gestarse otro proceder cuando hemos pasado meses en nuestras casas, en un hogar los afortunados, en compañía o solos. Cuando hemos tenido que escuchar el Silencio y la Palabra. Quizás el tiempo de la oración nunca estuvo tan presente en nuestros días. Acaso la cuaresma fueron aquellas cuarenta jornadas confinadas. Aun con reparo, nada de esto nos hará mejores, ni saldremos más fuertes o altruistas. No. Quienes atesorasen la virtud antes, habrán reforzado su capacidad de ejercer la caridad. Quienes no lo eran, habrán retornado a sus quehaceres diarios sin pesadumbre alguna. Ni superiores ni inferiores por gozar de ciertas virtudes o sostener determinados defectos. Ninguno puede presumir de arrojar la primera piedra.

Y allí en medio, esperando ser juzgados en público o que alguien lance el primer guijarro sobre nuestro cuerpo, deseando que todos los vean y sientan la desdicha de recibir tamaño escarnio, nos situamos en ocasiones. Como cristianos, como cofrades, magnificamos lo nimio de la realidad hasta tal punto que generaría una tremenda desazón en quienes nos llegasen a ver. "¡Estén siempre alegres, oren sin cesar!" (5:16-18)

No es posible cuando no hallamos la dicha en nosotros mismos, cuando, antes que como devotos, nos enfrentamos entre nuestros hermanos por aspectos políticos, burocráticos o de poder. Cuando el efímero renombre dentro de la urbe se apodera de lo inmaterial que la rodea. "Proclamamos Tu resurrección". Todavía, al menos, estamos vivos.

Creo que podría ser una hermosa oración para esta semana. Un rezo necesario e introspectivo que deberíamos practicar. Un verbo de Amor que entraña toda la penitencia. "Ama al prójimo como a ti mismo".

"Amaos los uno a los otros, como yo os he amado".

Siempre el Amor.

Empezando por el propio. Empezando por el Suyo.