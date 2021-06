Don Manuel Clavero Arévalo: Recuerdos de vivencias compartidas

ME resulta casi imposible trasladar a un escrito, en términos necesariamente fríos e incompletos, el recuerdo de vivencias compartidas que ha renovado en mi mente la triste noticia del fallecimiento de Don Manuel Clavero, maestro ejemplar y relevante servidor público.

Durante la licenciatura recibí por primera vez sus enseñanzas sobre el estudio del Derecho y la responsabilidad social de los juristas. Siempre recordaré sus llamadas a la autoexigencia, a esforzarnos en aprender con la misma intensidad con la que él se esforzaba en enseñarnos y a ser conscientes de la dignidad de los comportamientos demandables de quienes ejerciéramos profesiones jurídicas. Concluida la licenciatura obtuve una beca del Colegio de San Clemente de los Españoles, gracias a la cual pude alcanzar el grado de doctor en la Universidad de Bolonia, madre en mayor o menor medida de buen número de las españolas, una ellas la mía de origen, fundada por el bolonio, Maese Rodrigo.

Al regresar a Sevilla amplié mis tareas docentes con las derivadas del plan de 1965; ambiciosa y prometedora renovación de los estudios jurídicos que incluía dentro de los cursos finales impartidos en las facultades de Derecho unos seminarios interdisciplinares teóricos y prácticos. Entre ellos viene particularmente a mi memoria uno sobre la responsabilidad en los planos administrativos, mercantil, fiscal y laboral dirigido por los profesores Clavero, Olivencia, Añoveros y Rodríguez-Piñero en el que, junto con algunos de los últimos ayudantes incorporados a sus cátedras y alumnos destacados, fui testigo de la autoridad del primero sobre las diversas disciplinas jurídicas y la necesidad de contemplarlas conjuntamente en su incidencia sobre la vida social.

Ofreció cumplida prueba de la autenticidad con que hizo suyo tal planteamiento a largo de su servicio, no consideró de otra forma lo hecho en cumplimiento de un deber que entendía le era requerible, durante el ejercicio de los cargos de catedrático, decano y rector. Recuerdo en particular su iniciativa de celebrar congresos bienales de profesores italianos y españoles de Derecho Administrativo con la concurrencia de destacados maestros de una y otra procedencia (pude conocer a varios de ellos gracias a su hospitalaria invitación para presentar conjuntamente con José Luis Ballester una comunicación sobre las denominaciones geoturísticas, figura original en el Derecho Comparado recientemente regulada en España) y no puedo olvidar la constitución del Instituto de Estudios Regionales, del Instituto García Oviedo y del Instituto Universitario de Ciencias de la Empresa, el IUCE, primer centro de carácter superior para la formación en tales materias del cual trajo causa la creación de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, postulada formalmente por él durante un solemne acto de apertura del curso académico presidido por un ministro, quien se consideró obligado a señalar la imposibilidad de negar a un rector lo públicamente solicitado en tal día. Este centro se benefició de su constante apoyo desde el primer momento y a lo largo de muchos años de su vida académica, como puedo atestiguar al haber sido sucesivamente vicedecano y decano de la facultad.

Abrió una nueva etapa de su servicio al interés público, durante la cual no tuve el honor de acompañarle activamente si bien haya de considerarme beneficiado por sus resultados como español y como andaluz, cuando asumió el cargo de ministro de las Regiones y participó en el más serio y hasta entonces fructífero esfuerzo para superar el viejo enfrentamiento entre las dos Españas. Fue en esta ocasión decisivo su protagonismo del diseño del Estado de las Autonomías, sistema de distribución territorial del poder político perfectible sin duda al igual toda creación humana, pero que facilitó la inicial incorporación al consenso constitucional de muchos que de no haberse propuesto se habrían manifestado en contra o en todo caso hubieran permanecido al margen de él. Con posteridad, y estando al frente del ministerio de Cultura, evidenció su compromiso con la concepción esencial inspiradora de la fórmula autonómica dimitiendo de responsabilidades ministeriales al ponerse en cuestión por el Gobierno el principio de igualdad básica entre los entes autonómicos.

Pese a que me produjeron honda satisfacción sus concesiones no debo extenderme en el detalle de las distinciones y honores con que fue distinguido, todas y cada una sobradamente merecidas, ni tampoco en la enumeración de las instituciones culturales y sociales que le incorporaron a sus respectivas nóminas. Haré sólo excepción, ya que le acompañé en estos dos casos, con la Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, corporación en la cual ambos fuimos incluidos entre sus ocho primeros miembros numerarios, y con el jurado nombrado para calificar las candidaturas al premio convocado por la gaditana Fundación de Estudios Constitucionales con el fin de conmemorar la Constitución de 1812, la Pepa. Don Manuel y yo dedicamos horas de análisis común en Sevilla a la valoración de las candidaturas presentadas, viajamos juntos a la tacita de plata para asistir a las reuniones plenarias del jurado, en el Centro de Estudios Constitucionales, disfrutamos de la cordial hospitalidad del Ayuntamiento y, lo que fue más enriquecedor para mí, revivimos una vinculación nunca perdida, que reforzaron en un comienzo encuentros su despacho y, más tarde, visitas a su casa en compañía de algunos de sus discípulos y de una de sus discípulas, quien era la que de ordinario nos convocaba para integrarnos en un ambiente entrañable en el cual era claramente apreciable el cariño de una familia que había compartido unida alegrías y sinsabores.

Este recuerdo de vivencias compartidas con un hombre inolvidable, según he apuntado desde el inicio, no pretende otra cosa que dar testimonio de algunos episodios de reflejan la ejemplaridad de la trayectoria vital de Don Manuel Clavero, la trascendencia de sus aportaciones a nuestra Universidad y su alta concepción del servicio a los intereses públicos y a la sociedad. La dimensión de su magisterio, que en la vida académica y fuera de ella presidió e imprimió carácter a todos sus actos, ha dejado honda huella que nos acompañará permanentemente en cuantos hemos sido beneficiados con él, quienes por ello le recordaremos con un título que siempre valoró como el más grato, el de Maestro.