Dulce como el odio

Alguien dijo que "después del amor, lo más dulce es el odio". En concreto, fue el poeta estadounidense Henry Longfellow. He de reconocer que conocía la frase, pero no a su autor. Google, ese Gran Hermano que hoy nos posiciona ante el mundo, me ha echado una mano que por el momento es amistosa.

La agudeza de la frase brilla cuando uno repara en que Longfellow murió en 1882, más de un siglo antes de que naciera Twitter. Y ocho años antes de que viera su primera luz el Sevilla Fútbol Club, un club que ha convertido el odio en un modo de vida. Hasta por preocuparse en escarbar en sus raíces y descubrir la semilla primigenia en 1890 es odiado, como si con ello dañara a alguien.

Hace unas semanas, una encuesta al uso, de las que buscan cliqueos a costa de soliviantar al personal y picarlos, situaba al Sevilla como cuarto club más odiado de España. E inmediatamente, los piques hicieron capilaridad por las redes sociales. Desde Madrid a Valencia. Desde Bilbao a Villarreal. Y también desde Getafe a Leganés.

Por supuesto que conviene ser querido a odiado. Y el Sevilla va a seguir percibiendo ese caudal de energía positiva de miles y miles de personas de la ciudad y la provincia, del resto de Andalucía y de España. Pero nada más enviar Ben Yedder ese balón a la red con su remate de oreja, me vino a la mente esa encuesta de pura guasa. Incluso el aficionado pepinero, que apenas recuerda pendencias con los grandes equipos del fútbol español por su corta historia entre ellos, incluirá al equipo de Nervión entre los más odiados por privarle de la primera final de Copa de historia y, meses después, birlarle entre una espesa niebla dos puntos ya ganados.

Caparrós, que de odio sabe tela, tiene mucho trabajo por delante. El objetivo, quedar entre los cuatro primeros de esta caprichosa y alternativa Liga. Y por supuesto permanecer, como mínimo, en esa Champions de los más odiados.