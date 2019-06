Érase una vez, junio

El mes de septiembre es el de la mala fama, la depresión postvacacional y la vuelta al cole. Pero poco se habla de la angustiosa cuesta arriba de junio sobre todo para los que convivimos (que sí, que convivimos) entre evaluaciones, graduaciones, nervios y estrés a las puertas del verano. Los de por aquí, Andalucía La Baja, sufrimos una mijita, ya que desde el mes pasado nos vamos derritiendo poco a poco. A Dios hay que darle las gracias, porque a ésos de los despachos no, de no cocernos del todo. En fin. No quiero en este artículo irme por las suculentas ramas del critiqueo, aunque tercie, y hablaré de milagros. Si. Y no me he vuelto devota de repente, aunque haya mencionado aquí a Dios con mayúscula, y tres renglones más arriba también. Pero elevaba el espíritu lo que se vivió este fin de semana en el Teatro Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María.

En Navidad conocí a Manuel Jesús Picado Sánchez, director de la Coral Juvenil La Salle Santa Natalia, pues colaboró conmigo en la presentación de El ático de los gatitos. Su generosidad me impactó muchísimo, la de él, y la de todas las familias de los chicos y chicas de la coral, pues no es fácil que para un acto en otra población, en este caso Puerto Real, y en plenas vacaciones navideñas, se traslade un coro entero de forma desinteresada.

Me tocaba devolver de algún modo el favor, y asistí al espectáculo Érase una vez en el teatro de El Puerto. Dos pases, el sábado, y el que nos correspondía a mí y a mi familia, en domingo por la tarde. Y ha sido todo un regalo. Un recorrido musical por los clásicos de Disney trabajado con un mimo extraordinario. Dos horas emocionantes de buena música y buenas voces. Y ahora me permitirán que me ponga cursi: este tipo de acontecimientos son los que nos reconcilian con junio, sí, porque el fin de curso podría ser más llevadero si iniciativas así proliferaran por efecto contagio, no solo en los colegios concertados, como La Salle, sino en la Escuela Pública, ¿por qué no? Padres y madres implicados. Chicos y chicas, de corta edad y adolescentes, en el mismo escenario compartiendo ilusión. Sí. Me dirán que hacen falta recursos, e igual que nos derretimos en las aulas de muchos centros públicos, se nos desintegran las ganas de hacer cosas, de tirar del carro mientras la realidad nos arroja la arena de la amargura a los ojos. Pero permítanme que crea, como íntimo acto de fe, que no solo es una cuestión económica, sino que la predisposición es crucial para que surjan milagros que no lo son tanto. Y es que el esfuerzo verdadero tiene premio siempre.

Al volver del teatro regresé al cálculo de las notas medias, al nudo en el estómago, a la vida cuesta arriba, sí, pero con la mecha prendida de la inspiración y una infinita gratitud. Prometo que cuando concluya mayo el curso que viene, susurraré cantando, por si aparece el genio de alguna lámpara maravillosa, o llega Peter Pan a mi ventana: érase una vez, junio.