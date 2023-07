CUANDO se cierren las urnas esta noche estaremos ante cinco escenarios posibles. Uno muy favorecedor para el PP: si alcanza un éxito rotundo, aunque no sea necesariamente una mayoría absoluta, podría aspirar a gobernar en solitario. Otro en el que necesitaría que el partido de Abascal lo rescate para confirmar la absoluta y tendríamos un Gobierno con la ultraderecha, que por primera vez desde el final del franquismo tendría de nuevo mando en plaza y jurisdicción sobre haciendas, libertades y la moral individual de los españoles. Un tercer escenario sería aquel en el cual el PSOE haya sido el partido más votado y pudiera reeditar Gobierno recurriendo a un amplio abanico de partidos de toda laya, algo que hoy desmiente la demoscopia. El cuarto supuesto: un PSOE que no sea el partido más votado sino el segundo y aun así la aritmética le permita sumar más votos que la alternativa de derechas y ultraderecha. Las cuatro son constitucionales y, por lo tanto, legítimas opciones. Hay quien defiende que la legitimidad la conceden directamente los votos. Y aun siendo así, hay otro plus de legitimidad que no se conquista exactamente en las urnas. Pero ese es otro cantar.

En la solución a este envite electoral pesará tanto el resultado por arriba (PP-PSOE) como por abajo (Sumar-Vox). El reparto de entre diez y veinte escaños puede alterar el equilibrio del conjunto y propiciar escenarios y aritméticas muy diferentes. Por eso es clave la tercera posición y la transfusión de los últimos escaños en las circunscripciones de tamaño medio.

El quinto escenario es el bloqueo. Si ninguno de los partidos es capaz de sumar los votos suficientes en el Congreso para garantizar la investidura de su líder estaríamos abocados a repetir las elecciones, como ocurrió en diciembre de 2015, junio de 2016 y abril de 2019 con una cámara muy fragmentada y los partidos con el vértigo de asomarse por primera vez a un proceso de pactos y coaliciones para formar Gobierno.

Quien reúna más apoyos en el parlamento

España, mañana 24 de julio, cuando los españoles que aún sigan en su puesto de trabajo estén cerrando ya las maletas para emprender el camino a la sombrilla, y si no hay bloqueo, empezará a fermentar una nueva legislatura, que se iniciará bajo el auspicio del voto de los españoles y de la democracia. Lo lógico es que no haya ocurrido nada excepcional, que se haya votado con normalidad y libremente. Lo normal es que el juego perverso sobre la obediencia de los carteros a sus jefes –gente acostumbrada a decirles a sus subordinados qué papeletas deberían desviar de las urnas– será un mal recuerdo. Como cuando Miguel Ángel Rodríguez, hoy redivivo, pidió que vinieran observadores internacionales a vigilar las últimas elecciones que disputó Felipe González frente a Aznar.

Cada opción postelectoral cuenta. El ruido lo arrasa todo, la inquina concertada ha decidido subvertir y proscribir uno de los elementos clave de nuestro sistema parlamentario, que concede la capacidad de formar Gobierno a quien reúne en primera instancia la mayoría absoluta de los apoyos en el parlamento o la mayoría simple 48 horas después. No estamos en un régimen presidencialista ni gobierna el más votado en las elecciones. Sería sin duda una posibilidad interesante y antinflamatoria, pero requiere de reformas y amplios consensos previos y serenos, alejados del oportunismo caliente a pie de urna. Obviamente, el sistema actual tiene sus contraindicaciones, pero la utilización estricta de las alternativas que ofrece es una opción; y además, posible, por más remota o contraproducente que pueda parecer.

Opción 1: el PP gobierna en solitario

Sería un éxito extraordinario del PP y de Feijóo lograr un Gobierno monocolor, sin Vox compartiendo Consejo de ministros. El PP es el partido que mantiene mayor fidelidad de sus votantes en 2019 y el que más capta de otros partidos: más de dos millones de sufragios procedentes de Ciudadanos, PSOE y Vox. Es una aproximación muy importante a los posibles resultados. Para eludir el abrazo de Abascal necesitaría un resultado explosivo que los deje cerca de la absoluta y la suma –complicada– de algunos diputados regionalistas. No parece demasiado probable, pero habrá que esperar a sumar los votos y comprobar si, como vaticinan todas las encuestas menos una, hay una ola azul que arrasa. Si el PP se queda a unos cuantos escaños de la absoluta, Vox tendrá toda la presión. Con un resultado muy contundente, Feijóo, al que el Rey le encargaría formar Gobierno, reclamaría gobernar en solitario y enfrentaría al partido ultra a la decisión de un bloqueo o de permitir un hipotético Gobierno de izquierdas. El problema es que Vox ya ha aprendido cómo funciona el juego de las sillas. Se doctoró en Extremadura y está sacándose la cátedra en Murcia. Su argumento es el más demoledor: no traicionará a sus votantes. ¿Quién podría pedirle lo contrario? Si accediera a ello, en todo caso, quedándose fuera del Ejecutivo, técnicamente no equivaldría para el PP a gobernar con Vox siguiendo la lógica de Pedro Sánchez respecto a ERC y Bildu, pero sí lo sería según el credo del PP respecto a independentistas y abertzales. Es lo que tiene la apasionante, retorcida y manipulable política española.

El PNV ha dicho que no apoyará una investidura de Feijóo. Sin embargo, si Vox sale de la ecuación habría que esperar hasta última hora para auscultar la decisión de Sabin Etxea, aunque esa concertación puntual está hoy lejos de las rutas de navegación. Que el PSOE se abstenga para evitar una repetición electoral no figura de momento en ninguna agenda sobre movimientos políticos probables, aunque sería una opción interesante.

Opción 2: el PP gobierna con Vox

Si Feijóo gana las elecciones pero queda lejos de la absoluta y la suma con Vox se la garantiza pues habrá acuerdo. Esa incógnita que no era tal la despejó el PP hace tiempo. En ese caso, España seguirá bajo el signo de gobiernos de coalición. Un Gobierno de la derecha con la ultraderecha sería una fórmula novedosa y que ofrece dudas de todo tipo. Empezando por la formación del mismo. El espacio que ocupe Vox dependerá solo de los números, incluida una vicepresidencia para Abascal. Esta posibilidad –convertida en amenaza y desafío de país por los partidos de izquierdas en este ciclo electoral– llega tras centenares de acuerdos entre ambos partidos en ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo que ocurra tendrá consecuencias para la vida de los españoles, pero también recorrido internacional. Supondría que España empieza a hollar los territorios del poder de la ultraderecha como en otros países de la UE, donde ya gobierna, crece y se expande. Y modificará de forma relevante leyes y avances registrados en las últimas décadas.

Opción 3: el PSOE es el más votado

La posibilidad de que el PSOE sea el partido más votado y pueda liderar la formación de Gobierno no está en ninguna encuesta salvo en la del CIS de Tezanos, que por mucho que se enfade lleva años fallando más que una escopeta de caña y con tendencia clara a favorecer a la izquierda en sus sondeos. Pero si finalmente lo fuera, la siguiente estación se llama Sumar. Si el PSOE fuera el más votado indicaría una reacción en masa del electorado de izquierdas no prevista y por lo tanto mucha concentración del llamado voto útil. Habría que ver cuál es el resultado de Sumar para entender el resto de movimientos. Si Yolanda Díaz consigue la tercera posición significará un buen resultado y todo será posible. La clave en ese sentido es que le "robe" a Vox el cuarto escaño en disputa en las provincias medianas.

En todo caso, todo volvería a pasar por ERC y Bildu. Ninguno de los dos se lo pondría fácil a Sánchez. ERC porque ya tiene en la talega algunos objetivos que fueron prioritarios –reforma del código penal e indultos para sus lideres condenados y encarcelados– y porque además trae debajo del brazo una propuesta de referéndum que el PSOE no puede aceptar. Respecto a pactar de nuevo la investidura con Bildu nos volverá a meter en unos años insoportables, con un ruido tremendo y una campaña de deslegitimación que dejará en pañales a que la nos asuela hace cuatro años. A la vez, la presión será para vascos y catalanes: PSOE o PP+VOX. Si la aritmética se lo permite, Pedro Sánchez lo intentará. Veríamos en qué condiciones y sobre todo con qué condiciones.

Opción 4: EL PSOE trata de formar Gobierno sin ser el más votado

Supongamos que el PSOE no es el partido más votado pero la derecha no se pone de acuerdo con la ultraderecha y el Rey le encarga a Sánchez que, en una segunda ronda, trate de formar Gobierno. Bueno, eso para quien quiera jugar a imaginarlo. La pereza es tal que casi mejor ni hacerlo. Aunque fuera legal, constitucional y legítimo es una opción terrible por las consecuencias que tendrá. Casi mejor exiliarse antes que vivir en un país en llamas, con una presión insoportable y un Gobierno en el alero.

Opción 5: el bloqueo

Es posible que ningún partido sea capaz de reunir los apoyos necesarios para elegir presidente en las cortes y formar Gobierno. En ese caso entraríamos en un ciclo de repetición de elecciones. Ya hay experiencia, pero las conclusiones sirven poco una vez desaparecido el partido bisagra. Lo que Cs malogró ya no tiene marcha atrás y los actores de hoy no son intercambiables. Pero no está el país para más campañas, encuestas, debates y elecciones. No está el país para seguir acumulando mala baba y retorciéndose por dentro y por fuera. Hacer hipótesis sobre qué ocurriría en una repetición electoral tiene poco sentido. Pero desde el análisis político no es difícil intuir que Vox pagaría muchos platos rotos y beneficiaría al PP si le impidiera formar Gobierno. La pregunta es hasta qué punto muchos electores de la extrema derecha, que comparten la aversión por el presidente del Gobierno, tolerarían siquiera un retraso en ver ejecutada la gran obra de desamortización del poder sanchista. Repetir elecciones no es lo ideal, pero esta es una opción que hay que contemplar.

España echará a andar de nuevo mañana mismo. Lo que no sabemos es hacia dónde, con quiénes y con qué consecuencias.