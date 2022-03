Estanterías vacías en el súper

Van tres días de huelga de los transportistas y ejemplos de que los productos frescos escasean y se ven baldas vacías en los supermercados, haberlos haylos.

En Sevilla por ejemplo, el Ayuntamiento cifraba la caída de entrada de mercancías en Mercasevilla en un 86,3% sobre el total de mercancías. Se nota en el pescado, pero también afecta a frutas y verduras. Sin embargo también señala que los minoristas que acudían al mercado central de la capital hispalense no han tenido problema para abastecerse por el acopio hecho antes del comienzo de la huelga.

La falta de pescado se hace más evidente cuanto más al interior. Algunas de las pescaderías de los mercados de Córdoba han echado el cierre. Pero es que más abajo en el mapa, no son los transportistas, son los pescadores los que han parado. La flota pesquera de Sanlúcar de Barrameda permanece amarrada porque el precio del gasóil no hace rentable la salida de los barcos a pescar.

Sí han provocado los transportistas el paro de la industria de las piscifactorías. Más carencia de pescado. Como también lo ha anunciado la industria láctea a partir del 17 de marzo. La siderúrgica y la de automoción también se apuntan ya, más de lo mismo... para ser minoritarios vaya como se va a poner el patio.

Desde el Gobierno se anuncia que no habrá desabastecimiento, que las estanterías de los supermercados en España no van a ser las de Ucrania en plena guerra, pero la gente no se fía y hace acopio de todo lo que puede y más.

A ese "acaparamiento" le echa la culpa Juan Roig, dueño de Mercadona, de que se vean baldas vacías en los supermercados. A los agonías y a los especuladores. Esos son los culpables para Roig de que sus estanterías recuerden a las del primer estado de alarma en España o a las de los efectos del Brexit en Londres más recientemente.

La ministra del sector, Raquel Sánchez, anuncia "contundencia" contra los piquetes de los camioneros y habrá escoltas para los transportistas que no secundan el paro y que siguen moviendo mercancías porque se alinean con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que aúna al 90% de los transportistas y no secundan la huelga.

Personalmente tengo una gran admiración por los camioneros. Su ejemplo durante la pandemia recibió muchos menos aplausos que los que les dimos a los sanitarios y lo debieron pasar realmente mal con todo cerrado y ni un sitio habilitado para comer algo caliente o asearse, mientras les caían kilómetros y kilómetros.

Son las víctimas propicias de nuestro lo quiero, lo compro, lo quiero ya aquí. De nuestros pedidos compulsivos que queman su gasóil como si no costase y vaya si cuesta.

Tú compras, te metes calentito en la cama y mañana lo recibes en pijama en casa con una taza de café en la mano porque uno de ellos pasa la noche en vela moviendo mil y un productos de Algeciras a Barcelona, o de La Coruña a Gibraltar.

Un punto de histeria colectiva también parece haber entre la población. ¿Recordamos el papel higiénico hace ahora un par de años? ¿la harina? De locos. La mitad de los diez productos más buscados en Amazon España son aceite de girasol estos días. Algunos están haciendo el agosto en pleno marzo.