Estropeando las bandas

Sabe usted lo que es morir de éxito?. Esto es lo que está ocurriendo ya con la música en Sevilla.

Si miramos hacia el futuro podemos decir que tenemos el mayor número de compositores titulados de la historia. Ahora los compositores, con título o sin él, componen más marchas que nunca en la historia. Entre ellas todos los años aparece alguna buena. El futuro de la creación para nuestra Semana Santa está asegurado.

Si miramos al pasado podemos congratularnos de que los músicos y las hermandades comienzan a tener consciencia de lo importante que es conservar el patrimonio musical heredado. Por ello se están rescatando más tesoros musicales del pasado que nunca.

Si hablamos del presente veremos que el patrimonio musical de nuestras hermandades es ya importantísimo, nuestras bandas de música tienen el mejor nivel de su historia, nuestros conservatorios y escuelas de música enseñan más y mejor que nunca, las bandas de música tienen los mejores instrumentos y uniformes de su historia.

Pero todo no es positivo. Las bandas de música en la Semana Santa de Sevilla tocan en cofradías que duran muchas horas. Cada hermandad le pide a la banda que contrata que toque un repertorio casi exclusivo de cada una de ellas. El hecho es que muchas bandas han de montar más de 80 marchas diferentes. Son bandas no profesionales que ensayan por las noches. El resultado final es que las actuales bandas de música, las mejores de la historia de Sevilla, en ocasiones tocan en Semana Santa marchas que los músicos no se saben bien porque, simplemente, es imposible llevar un repertorio tan enorme. Y además tienen que tocarlas cuando llevan un montón de horas de pie.

Las bandas de música llevan ese enorme número de marchas diferentes en su repertorio porque las obligan las hermandades. Es necesario reconducir esta anomalía porque se puede morir de éxito, matar la gallina de los huevos de oro, estropear las bandas de música.