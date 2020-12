Felices 17 Navidades, sea cual sea la tuya

Francisco Igea

1|“Tengo que pedirle algo a nuestros ciudadanos. Si es posible, sean ustedes mejores que quienes les gobernamos”

Esa frases del vicepresidente castellanoleonés es una autocrítica honesta y desesperada ante el espectáculo de contradicciones, ventajismos oportunistas y cortoplacismos de campanario componiendo el puzle de las 17 navidades de 2020 en España. La esperanza efectivamente está en los ciudadanos.

Jesús Aguirre

2|“Las cafeterías podrán permanecer abiertas desde las 16:00 hasta las 18:00 pero con restricción de dispensar bebidas alcohólicas”.

Por justicia poética, Aguirre cometió un error para defender un error; porque la apertura de 6 a 8, que no de 16 a 18, es un error político. Ojalá no sea además un error sanitario que contribuya a llevar enfermos a los hospitales, a las ucis y a los cementerios. Ha sido dura la presión de los hosteleros –un sector castigado que necesita ayudas– y además con el apoyo de Vox y PSOE; pero el criterio de los expertos no debía ser negociable con criterios políticos, sobre todo cuando el mensaje es restringir. Ahora el riesgo es un efecto llamada para hacer estación de paso en las cafeterías y continuar las celebraciones navideñas desde el mediodía al tramo nocturno.

Chris Whitty

3|“Keep it small. Keep it short. Keep it local. Think of vulnerable”

Una docena de palabras bastan. Es el mensaje del Director Médico de Inglaterra, asesor científico de su Gobierno: grupos pequeños, tiempos breves, evitar desplazamientos y pensar siempre en los vulnerables. Eso es lo que dicta el conocimiento. A partir de ahí, lo demás es política. Y esa es la mala noticia, en tiempos proclives al populismo a izquierda y derecha.

Mario Jiménez

4|“Es la primera vez que habrá urnas para elegir el secretario general del PSOE de Andalucía… Habrá varios candidatos y será un motivo de alegría. Nadie debe escandalizarse; no es nada malo”.

Los críticos del PSOE andaluz ya se han establecido en el campo de batalla; y saben que no tendrán éxito si no unifican un candidato. El foro crítico Hacer más PSOE es de momento la referencia. Y sus mensajes inquietan cada vez más a Susana Díaz, cuyo nerviosismo parece llevarla a forzar una continua exposición mediática, para que no se disipe la percepción de su liderazgo, buscando titulares con estilo de brocha gorda, como al sumarse a las barricadas de los hosteleros. Así los críticos han ganado su primera batalla: desvanecer el aura de autoridad que podía conservar Díaz.

José Fiscal

5|“La encuesta no tiene cocina, tiene kitchen, que es la causa fundamental por la cual a dos meses escasos de la última encuesta que publicó la Junta de Andalucía, ha sacado de nuevo a la calle una encuesta que no se cree nadie, que es fruto de la manipulación, el engaño y el malgasto del dinero público de todos los andaluces y andaluzas”

A un dirigente político siempre le parece que una encuesta es un despilfarro si le va mal. En otro tiempo, era el PP el que reprochaba esos sondeos oficiales, con acusaciones de manipulación y oportunismo, para tapar blablablá… El Cambio en Andalucía es, en muchos sentidos, un cambio de papeles. Sostiene Fiscal que la Junta ha sacado esta encuesta para tapar el ruido de kitchen. Parece, más bien, que Fiscal saca Kitchen para tapar el ruido de la encuesta.

José Ignacio Echániz

6|“Estamos hablando de que cada vez que una de estas personas fallece o fallece empujada por la vía de la eutanasia, el Estado se está ahorrando muchísimo (…) filosofía de la izquierda para evitar el coste social del envejecimiento del país por la vía del recorte en prestaciones de derechos sociales, de ayudas y de gasto en materia de sanidad, pensiones y dependencia”

Echániz ha sido, hasta el final, la voz del PP en el debate de la eutanasia; a pesar de esos argumentos tremendistas que provocaron un fuerte malestar entre dirigentes del propio partido, incluso Ayuso. Pero Echániz ha continuado ahí, disputando a Vox ser la voz contra esa ley. Un error. Primero, porque no van a igualar el tono apocalíptico de Vox con sus proclamas sobre “la industria de la muerte”; y segundo, porque si la estrategia de Casado es ir al centroderecha, por ahí no se va. Muchos en el PP asumen y se lamentan del error, a sabiendas de que nunca derogarán esta ley, como ironizaba Carcedo recordando la miopía histórica de la derecha al oponerse al divorcio, al aborto, al matrimonio homosexual y hasta la legislación antitabaco.

María Jesús Montero

7|“Señores del Partido Popular, dejen ustedes de utilizar las expresiones y el acento de Andalucía para intentar desprestigiar Andalucía. En Andalucía, expresiones como chiqui, miarma, cariño, niño, chiquillo son expresiones que se utilizan todos los días por todos los ciudadanos. Por tanto, cuando usted critica de mí esas expresiones frecuentes en Andalucía, está criticando el habla de Andalucía. Ustedes tienen un historial profundo de desprecio a Andalucía”

Con ese alegato, no muy castelariano, Montero se revolvió contra Maroto, portavoz del PP en el Senado, que le había recordado su frase de “eso se arregla, chiqui, eso se cuadra” en un ámbito informal. Realmente no todos los andaluces usan estas expresiones a diario, pero forman parte del lenguaje popular. Eso sí, no valen en cualquier contexto, e incluso puede resultar indecorosas. En todo caso, gran torpeza de Maroto, porque la gracieta innecesaria le trajo el meneo, aun cuando él no se burlaba del acento andaluz sino del estilo de la ministra. Pero la derecha mesetaria y el nacionalismo supremacista arrastran un memorial de agravios contra el acento andaluz, que es un dolor de cabeza para el PP aquí, porque la identificación de acento y subdesarrollo golpea a muchos en el orgullo. Y ahí los golpes duelen.

Elías Bendodo

8|“Andalucía es una tierra solidaria y de acogida. No merece el ataque de la vicepresidenta Carmen Calvo llamando xenófobos a los andaluces. No lo merece. El Gobierno central debe cesar en su campaña de acoso y derribo a Andalucía simplemente porque no votó a los socialistas”.

¿Cuántas veces no le habrá reprochado Elías Bendodo a Susana Díaz usar ese recurso, convirtiendo las críticas a su gestión en ofensas a Andalucía? La ex presidenta Díaz llegaba a usarlo en los debates electorales, para desesperación de sus adversarios: si Juanma Moreno le hablaba del record de paro, ella respondía que no ofendiese a los andaluces; si Moreno le hablaba de corrupción, ella lo mismo… Y ahí está de nuevo el argumento, ahora en dirección opuesta. ¡Cuántas cosas se resiste a cambiar el Gobierno del Cambio! En este caso, Carmen Calvo había acusado al Gobierno de la Junta de “xenofobia” levantando una frontera con Canarias; y Bendodo tiró del Manual de San Telmo. Y sorprende porque la frase de Carmen Calvo era tan groseramente falsa –la Junta reclamó al Gobierno transparencia y lealtad institucional, no una frontera– que no necesitaba un recurso así para darle réplica. En fin, era tan fácil que no se entiende lo de tirar por lo fácil. O sí.

Rocío Ruiz

9|“Llegamos a un acuerdo de que tenía que ser gente del partido, afiliados de base, quiero que esté la gente de base trabajando en mi equipo. Que no me pongan condiciones, como que tengan que ser funcionarios”

Estas cosas se hacen, pero, hombre, decirlo…. Después los matices siempre llegan tarde. Si además es en Ciudadanos y en Andalucía, doble torpeza: por la larga batalla contra décadas de enchufismo y nepotismo (nadie ha olvidado aquellas notas del PSOE para promocionar a los suyos: “el marido de la Loli es de fiar…”), y porque Ciudadanos hizo bandera de la regeneración ahí. Con el partido fracturado, el video de Rocío Ruiz voló entre adjetivos ácidos. Juan Marín se anotó el punto: “Va en dirección contraria a lo que precisamente Ciudadanos ha defendido siempre; no hace falta ser militante de Cs ni afiliado para ocupar un puesto de responsabilidad”, apelando al Ciudadanos Auténtico; y añadió “creo que eso lo compartimos desde Inés Arrimadas hasta el último afiliado” con un guiño a la jefa tras el último desencuentro. Hervías no puso un bolero. Bien pudo ser Te arrepentirás.

Juanma Moreno

10|“Las encuestas son como una PCR, que te sirve solo para ese día”

Una frase certera, matizando el valor, por supuesto relativo, de las encuestas; pero si tienes esa convicción lúcida, no puede parecer que actúas dejándote llevar por los humores de la opinión pública. De eso trata el liderazgo; y la Navidad es un examen para todos.