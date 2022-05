Feria de clavel rojo y corbata verde

HABÍA y hay ganas de Feria, con ese termómetro invisible pero siempre presente que permite medir el nivel de satisfacción del sevillano con su equipo. No es lo mismo una Feria después de ganar que tragando quina con apuros en la tabla y queriendo huir de ese amigo de caseta plasta e hincha del eterno rival al que uno aguanta horas y horas durante una semana entera y luego lo pierde de vista hasta el año siguiente.

Futbolísticamente, hay Ferias de trastienda, recostadito al final de la barra, pegadito al baño y labrando relaciones con el camarero y Ferias de barandilla, copita en la mano y labor de scouting tratando de localizar entre el gentío el mayor número de conocidos de paseo. Estas últimas son las mejores.

A Julen Lopetegui, que ya se dejó ver por la Maestranza, no le quedaron el viernes mucha ganas de Feria. El zapatazo de Lucas Pérez a la escuadra de Bono fue como la caída de la cuesta más empinada de la montaña rusa o el bajonazo en el estómago que experimenta el que se monta en la Caída Libre, pero no tiene ni un solo motivo el vasco para quedarse en su casa y no conocer la fiesta como merece tras dos años en la ciudad sin poder hacerlo.

Allá cada sevillista cómo se tome la Feria, pero tener la Champions casi atada por tercera temporada consecutiva es para buscar a la primera gitana que pase por la puerta de la caseta para que te plante un clavel rojo en la solapa. Y qué decir del bético, orgulloso de su corbata verde en la cena del pescaíto. Celebrar un título antes de mayo no lo pueden decir ni siquiera los sevillistas en sus diez grandes alegrías de primavera en este siglo, aunque sí se tiraron al Real un jueves de Feria para brindar hasta el amanecer por el gol de Puerta al Schalke 04.

El dicho de que cada uno habla de la Feria como le va tiene mucho de trasfondo futbolístico. Yo, en ésta, brindo por béticos y sevillistas.