A CUÁNTAS brujas conoces tú, reportero zalamero, como para preferirme a mí?

-Si con tus maneras no puedo, bruja única -no diré principal-, cómo voy a vérmelas con otras brujas más. Tú bien sabes que no soy promiscuo y te tengo reservado mi cariño.

-¿Como a una buena amiga con la que tienes trato desde hace tiempo?

-No me negarás, bruja de mis afectos, que el roce hace el cariño, y que este es una inclinación de amor, pero me da que prefieres oír otra cosa: que estoy dispuesto a vender mi alma al Diablo si con ello consigo la hechicera pasión de tu amor porque estoy prendado de una bruja de bandera.

-Así, así está mejor, plumilla descarriado, y déjate de cursilerías con las que no te vas a comer una rosca y acabarás compuesto y sin bruja.

-Tomo nota, mi maga dilecta. Creo que sí te gustará este trato, porque es la forma de decirte que te amo con dilección. Esto es, con voluntad honesta y amor reflexivo, que no es poco.

-¿Qué quieres que te diga? A mí me gustan más los amores canallas y las cosas hechas de buenas a primeras, a impulsos del deseo, escribiente formalito, pero será cuestión de probar qué demonios -con perdón- es eso de ser tu bruja dilecta.

-Prouraré que no te arrepientas, pero, dime, aunque cambie de tercio para volver al principio, si eres una bruja negacionista ante estos calores infernales que han de resultarte familiares.

-Con el negacionismo, plumilla curioso, se sostiene la propia inexistencia del Infierno y del mismísimo Demonio, y yo conozco de sobra los laberintos infernales y la maligna regencia de Satán. Luego la razón del negacionismo militante no es, muchas veces, una convicción sostenida en argumentos irrefutables, sino un posicionamiento político o ideológico, próximo a la confrontación entre extremos y no lejano a las intransigencias del sectarismo.

-No lo discutiré, bruja sabia, pero estos calores de abril y esta sequía pertinaz no tienen precedente ni parangón. Rectifico, que la pertinaz sequía acaba de recodarme el franquista comodín para justificar las apreturas de los años siguientes a la Guerra Civil.

-Quédate, "plumilla" ejerciente, con la Feria de los récords, que incluyen el de la temperatura en el real, y repara, más bien, en los cambios de hábitos, en la pujanza cada vez mayor de la Feria nocturna. Aunque también, no hay que olvidarlo, en la Feria de los irreductibles, para los que el calor desmedido no ahuyenta, sino que anima, aunque parezca contradictorio, a mantener los protocolos y las maneras feriantes más resistentes a la fuerza de los cambios.

-Estarás pensando, bruja inspirada, en la Feria genuina, aunque no sea fácil convenir cuáles son esos modos auténticos. Te digo más, bien distinto es ser feriante, como condición casi ontológica, que coyunturalmente estar en la Feria.

-¡Escribiente, te has puesto metafísico! Vamos, que una cosa es la Feria categórica y otra, a beneficio de la oportunidad o del momento, la Feria anecdótica.

-O también, bruja sagaz, la Feria absoluta -aunque esta posmodernidad incierta se aparte de las verdades absolutas- y la Feria relativa.

-Claro, claro, escribidor ya menos en ciernes. Por eso, fíjate, cada cual cuenta la Feria según le va.