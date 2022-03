Frío donde reinó la furia

Al insólito Mundial de fríos tonos invernales que este año nos regala la FIFA bajo el dictado de los petrodólares, lo que le hacía falta es que Luis Enrique Martínez, nuestro seleccionador, le siga rebajando aún más la temperatura a los ojos de la confundida afición española. Escribí hace meses en este mismo balcón que el entrenador asturiano es como Frozen, lanzando hielo y escarcha a diestro y siniestro con el ceño fruncido, cada vez que da una convocatoria lejana al consenso y luego se atrinchera ante las preguntas de la prensa. Y sigue igual. O peor.

Antes del partido con los albaneses, el entrenador de todos los españoles, o eso dicen, volvió a las andadas y, con la barbilla apuntando al cielo, como es su costumbre, espetó que "si las cosas no salen bien en el Mundial, no tendréis que pedir que me echen". Creando buen rollito al abordar la decisión de no renovar su contrato.

Si la cabeza visible del proyecto es el primero que no vende una ilusión sin reservas y sin mirar más allá, cómo vamos a pedir que el equipo juegue con la voracidad y determinación que exige la estrella que brilla sobre el escudo.

A una selección la mueve, ante todo, la identificación. Representa algo que va más allá del fútbol y el deporte. Incluso muchos ateos de la fe balompédica, que se vanaglorian de ello mientras avanzan Ligas y Champions, se rebajan a seguir los partidos de los Mundiales y Eurocopas para no verse out en las conversaciones con la copa de vino en la mano, por supuesto con el ventajismo del que ni siente ni padece en los fracasos.

Sólo por lo anómalo que será el evento mundialista, encajado con calzador en la rutina del deporte y de nuestras vidas -su incrustación, con horarios extraños además, en el calendario académico y laboral será todo un reto para seguir los partidos-, desde la selección habría que redoblar los esfuerzos por embarcarnos. Pero no. Sale mucho frío de donde reinó la furia.