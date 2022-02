Si cualquiera de ustedes vio la gala de los Goya de este sábado no hay que convencerles de que fue un acontecimiento espeso, con aire forzado, de escaleta con obligaciones, de discursos prolongados a sabiendas de quienes en su mayoría suben al estrado saben del valor del ritmo, de la concreción y del oro al peso que son los segundos y mantener los hilos. El productor independentista Jaume Roures se vio en la obligación de saldar sus cuotas y sus porcentajes. Qué bien lo debe de cobrar por todas las autonómicas con Atrápame si puedes.

Roures, y tantos otros, son de los que no renuncian a rebañar ni un sorbo de escudella como demostró en los estertores de una gala más bien insípida, abierta por una versión de Libre que no se merecía Nino Bravo. Sabina era la esperanza para conmover a los de casa pero al cine español le faltó en su gran noche anual emocionar y también entretener, que de eso va su negocio. Y no es culpa expresamente de los actores, que son los rostros visibles.

Con las limitaciones, precisamente por las limitaciones, fue más emocionante la anterior noche goyesca en Málaga y la retranca mediterránea que debía inspirar Berlanga ni se asomó por Valencia.

Los datos de audiencia (2,7 millones, 22,9%) confirman que la audiencia, aún, espera la noche de los Goya por encima de las circunstancias. TVE sigue teniendo la ventaja de ser reclamada cuando aparecen las fechas señaladas del calendario (y, por ahora, incluso en las uvas). Es un motivo más que suficiente para ser más exigente en la confección de esta gala. Los premios Goya necesitan honores y ritmo pero también requieren de un conductor/es, más ingenio, sinceridad y humor. Y más golpes de efecto, que el maltratado Almodóvar animando a espaldas de Blanchett no lo puede hacer todo. La producción ejecutiva de la gala de 2023 tiene que fabricar sorpresas y emociones, porque de eso va el cine. Y los Goya es el programa más esperado que tienen los que hacen cine (ah, y muchas series) en España.