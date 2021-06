Las cuentas del Gran Capitán y los impuestosAutónomos en Andalucía. Una hipótesis alternativa

La recaudación en 2020 fue de 195.051 millones de euros, 18.757 menos que en 2019. Con ella había que afrontar un gasto público de 461.000 millones. El nuevo Gobierno llegaba con ganas de subir los impuestos. Anunciaba una subida de 80.000 millones, pero aclarando con asombrosa desfachatez que ni la clase media ni los trabajadores se verían afectados en lo más mínimo. Lo pagarían los ricos y las empresas y para ello contaban con dos poderosas iniciativas (las tasas Google y sobre transacciones financieras) y una batería de reformas. Entre ellas, la polémica subida del impuesto al gasoil, que finalmente no se llevaría a cabo por exigencia de algún socio de investidura.

La pandemia echó por tierra las previsiones recaudatorias y disparó el gasto público. En 2021 se espera gastar 550.000 millones, contando con una ayuda europea de más de 26.000 millones, que finalmente quedarán en 19.000. La consecuencia es que el déficit se va disparar por encima del 11% del PIB y la deuda pública del 120%, lo que significa que al Gobierno no le salen sus cuentas, que recuerdan a las del Gran Capitán.

Gonzalo Fernández de Córdoba atendió la petición de rendición de cuentas que le formuló Fernando el Católico tras su campaña contra los franceses en Italia con un informe que comenzaba: "Cien millones de ducados en picos, palas y azadones para enterrar a los muertos del enemigo" y continuaba con el coste de las pompas fúnebres por los soldados del rey caídos en la batalla. El dicho popular lo refiere a la justificación forzada y poco creíble de quien ha de lidiar con circunstancias excepcionales, como sin duda es la provocada por la pandemia.

La cuestión es que el agujero en las cuentas públicas no deja de crecer y en algún momento habrá que abordar el problema. El Gobierno ha decidido, por el momento, ignorar la vía de la eliminación del gasto superfluo que, según estimaciones discutibles, pero que circulan, permitiría cubrir la práctica totalidad del déficit de la seguridad social (15.000 millones). Prefiere subir impuestos y eliminar bonificaciones y desgravaciones fiscales para cuadrar sus cuentas. Reducir la desgravación en la base imponible del IRPF y eliminar la tributación conjunta; implantar el céntimo por kilómetro en la red de carreteras; recuperar la subida del impuesto al diésel y subir el IVA a las bebidas azucaradas. También seguirá el consejo de Airef de eliminar bonificaciones y conseguir ingresos por importe superior a los intereses de la deuda púbica (31.675 millones en 2021).

Suponemos que, tras el sablazo en electricidad y combustibles, la ministra de Hacienda no insistirá en que las clases media y trabajadora pueden continuar tranquilos. Una característica común a estos productos es que su demanda es muy inelástica y no se va a reducir porque suba el precio. En la práctica significa que, aunque el impuesto se establezca sobre el productor (por ejemplo, la generación eléctrica), las compañías pueden repercutirlo casi en su totalidad sobre sus clientes. Ocurre, por ejemplo, con los medicamentos, pero también con el céntimo por kilómetro y en todo ello no hay nada de progresista. Más bien lo contrario.

ANDALUCÍA fue donde más autónomos se dieron de alta el pasado mes de mayo. En total, 3.514, que son un 50% más que la segunda (Cataluña) y más del doble que la tercera (Madrid) y que por primera vez nos sitúa como la comunidad con mayor número de trabajadores por cuenta propia (557.843).

En la Junta y en las organizaciones empresariales y de autónomos están eufóricos. Estamos a la cabeza y se espera que este liderazgo se consolide en los próximos meses porque, en lo que va de año, nada menos que el 21,3% de los nuevos autónomos españoles están en Andalucía. Es como si la vacuna hubiese activado alguna partícula durmiente en la genética de los andaluces relacionada con el emprendimiento, pero mi impresión es que estamos ante un nuevo episodio, tan habitual en la política y sus aledaños, de interpretación interesada (y deformada) de la realidad. Veamos una explicación alternativa, pero no menos consistente, de lo que está pasando, que presentaremos en cuatro pasos.

El primero es que efectivamente los autónomos crecen más en Andalucía que en ningún otro sitio, pero concentrados en los sectores agrario, inmobiliario (agencias) y servicio doméstico. Crecen menos que en el resto de España en la industria manufacturera, transporte, información y comunicación, educación y actividades profesionales, artísticas y recreativas.

El segundo es que también Andalucía tiene la mayor tasa de crecimiento en asalariados (afiliados al régimen general) desde enero. La diferencia con los autónomos es que estos se concentran en sectores donde el salario medio es reducido y también la productividad, mientras que con los asalariados ocurre lo contrario.

El tercer paso en nuestra argumentación relaciona la explosión de los autónomos con la subida del salario mínimo interprofesional y posiblemente también con el anuncio de reforma laboral. Cualquier analista independiente admitía que la subida del SMI tendría efectos positivos y negativos y que entre estos últimos estaría una repercusión adversa sobre el empleo, especialmente en los trabajadores que por experiencia y formación resultan menos productivos. La discrepancia estaba en la cuantía del coste sobre el empleo, sobre la que investigadores del Banco de España acaban de ofrecer una estimación solvente (entre 70.000 y 130.000 destruidos o no creados), y en el saldo de los costes y los beneficios de la medida.

El último paso es que la subida del SMI ha provocado la externalización (contratación mercantil, en lugar de laboral) de actividades que anteriormente estaban internalizadas en las empresas. La intensidad del efecto en Andalucía sería consecuencia de que tanto la productividad laboral como el salario medio son más reducidos que en el resto de España, lo que conduce a conclusiones bastante alejadas de la euforia observada en el Gobierno andaluz. La primera es que la explosión de los autónomos en Andalucía sería el reflejo de deficiencias estructurales (déficit de productividad e inestabilidad laboral) en nuestra economía. La segunda que, por esta misma razón, los efectos adversos de la subida del SMI han sido más acusados en Andalucía que en el resto de España.