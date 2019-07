Poesía y televisión: ¿un oxímoron? Qué va. En la La aventura del saber armonizan, y de qué manera. Antonia Cortés acudió a presentar En un instante (Huerga & Fierro Editores) y su conversación con Salvador García Valdés fue deliciosa. Supo a poco, de acuerdo. Pero la poesía es eso. Quintaesencia. Decir mucho con casi nada. Y más en este poemario que pretende con palabras certeras atrapar el instante. Como en Un segundo: "Tú también te has ido /con la tristeza a cuestas, / con el anís del recuerdo / que ya empezaba a matar. / Y no sabíamos nada / o quizá no queríamos saberlo. Tantos años, tantos… / y bastó un segundo".

El último programa de la temporada número 26 de este contenedor matinal de La 2 no pudo culminar mejor. La complicidad entre Salvador y Antonia se captó perfectamente desde casa. El director del programa y la jefa de Comunicación de los Cursos de Verano de la Complutense se expresaron como si estuviesen en un rincón de El Escorial. Sólo que esta vez el encuentro había cambiado de escenario, desplazándose al plató de Prado del Rey.

La aventura del saber comenzó su itinerario en 1992, pero ha sabido adaptarse a los tiempos y los lenguajes audiovisuales, y ahora ofrece un producto de alta calidad y en alta definición pero que recoge su máxima fundacional, basada en el unamuniano "amor y pedagogía". El próximo 13 de octubre soplaremos las 27 velas. Con alegría. Puede que entre todos los canales de la TDT encontremos mil programas más vistos que éste. Y con más comentarios en las redes. De ahí que sea tan importante velar por su existencia.

"No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas", dice la cita de Walt Whitman elegida para abrir el poemario de Antonia Cortés. "En un instante, todo; en un instante, nada". En estos 27 años de Aventura han cabido muchas vidas, infinitos instantes.