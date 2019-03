Aún recuerdo aquella mañana de Semana Santa. Fue en los cines Alameda. Don Carlos Colón me matará por verla en un multicine, pero ahí es donde fue, creo recordar que no había otra opción. Esa obertura sensacional, los sonidos de la gubia, del cincel y del tas, del fundir de la cera que nos transportaban a un mundo conocido y a la vez mágico. Por fin en pantalla grande, con una música sublimada por la London Philarmonic Orchestra.

Fue un hito, algo que la ciudad hizo suyo porque reflejaba lo mejor de ella. Reflejaba la luz, el sonido, el color, ¡los olores!, el ambiente, la risa, el llanto, la alegría, la pena, el sentimiento y la fe de todos nosotros. Era vernos ante un gran espejo, un reflejo que nos mejoraba y mostraba al mundo lo mejor de nosotros. Ahora era más fácil explicar a un neófito qué era esto que nos tiene ocupados tantas horas. 27 años ya de aquello y sigue tan viva. Este año la han reestrenado y ha sido un reencuentro con los viejos amores, con las viejas ilusiones sobre las que el tiempo había colocado una pátina que, de golpe, han reverdecido.

Pero la televisión de todos no la quiere. La que pagamos todos dice que "no es de interés actual". Vaya el lector a las últimas páginas del diario y comprobará en la parrilla prevista para hoy los documentales, telenovelas y programas (que si los ponen supongo serán de indudable calidad) y que seguro atienden a esa regla del interés actual. ¿No hay 45 minutos disponibles en todo un día para poder emitir esta película? La expresión de una de las manifestaciones religiosas, culturales y artísticas más importantes de España, no es de actualidad. Ninguneo, probablemente no por la falta de vigencia, claro que no, sino por el tema en sí. En cada vez más sitios de nuestra sociedad se vetan (o postergan) temas religiosos (quede constancia que el canal tiene otros programas religiosos) pero algo que lleva de actualidad más de veinte siglos, y en Sevilla con esta forma de celebrarlo más de seis, y que no se agota solo en su sentido estrictamente religioso, no merece un huequecito en la ¿televisión de todos?