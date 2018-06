Joserra, la fuerza de la convicción

Pocas personas he conocido, conozco, con la capacidad y fuerza de convicción que atesora José Ramón García Hernández, Joserra. El primero de los aspirantes que el sábado pasado presentó su candidatura a presidir el PP. Joserra es fuerza pura. Coraje. Valor, honestidad, inteligencia, sazonando todo con sencillez. Un hombre de valores y humanidad desbordante.

Joserra encarna la normalidad y la rectitud que deberían entrar en las cúpulas de los partidos porque lo ha hecho desde abajo, desde las bases, desde la pasión y la pulsión política. Porque pisa la calle. Porque sabe escuchar, porque tiene esa cintura que sólo engrandece a los que son conscientes de su deber. Porque es pasión por la vida, por la familia, por la gente, por España. Y eso sólo lo es posible desde una moral inquebrantable y una ejemplaridad extraordinaria.

No me mueve la amistad. Es objetividad. Es la alegría de que alguien que atesora tamaños valores haya dado este paso. Quienes se han apresurado a criticarlo saben lo que hacen. Son mediocres que no perdonan ni están dispuestos a que los brillantes y limpios crezcan y pasen.

Pero en esa grandeza interior, el perdón tiene asiento. Porque lo lleva muy dentro, lo mamó en una familia ejemplar y extraordinaria de Ávila a la que he tenido y tengo la suerte de conocer, admirar y querer desde hace veintiséis años.

Su cultura es desbordante, como su personalidad, pero jamás hace gala de la vanidad ni de la soberbia que, otros, con menos o con curriculos exagerados harían. Su formación, ADE en Icade y Políticas en la Uned, impecables. Diplomático de los que sienten España y a los españoles en cada poro de su piel, estuvo en Sarajevo y en Sofia al servicio de todos. Pero Joserra es un animal político. Tiene una idea de España sin estridencias, sin complejos ni cinismos.

Y sólo para su familia y sus amigos, sabe lo que significa, como nadie, y por encima de todo, la familia. Sentimiento y coraje. Un político con carisma y halo.