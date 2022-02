Corre, Juanma, convoca elecciones en Andalucía

Lunes de resaca electoral castellano y leonesa en toda España. Colean aún los ecos de los resultados y más aún del panorama político que se plantea a partir de ahora en la comunidad.

Ganó el PP (pero no tanto). Se la pegó Ciudadanos, el PSOE y resto de la Izquierda y quedó VOX como gran triunfador de la noche junto con Soria ¡Ya! que de la nada (en unas elecciones, antes de eso tienen un bagaje) se convirtió en la fuerza política elegida por uno de cada dos habitantes en su provincia. Ahí es nada.

Hecho el resumen, lo tienen más amplio y concienzudo aquí y aquí, no deja de sorprender el eco mediático a nivel nacional de unas elecciones en una comunidad autónoma que habitualmente no tiene repercusión en las cadenas nacionales y mucho menos en los medios autonómicos o locales.

¿Por qué? Se empeñan en hacer extrapolables los datos, en clave andaluza por ejemplo, de una votación a la que estaban convocados algo más de dos millones de electores y en la que no participaron casi la mitad de ellos.

Unas elecciones a las que en casi cada provincia se presentaron fuerzas localistas o provinciales que aquí en Andalucía ni asoman. En las que un puñado de procuradores bailaban de un lado a otro por 50, 60 votos arriba o abajo... Improbable cuanto menos en Andalucía.

Problemas para la formación de gobierno de Mañueco aparte, aquí le pasan la papeleta a Juanma Moreno, que es al próximo que le toca examinarse en las urnas, preguntando que para cuándo lo quiere dejar.

Analistas, periodistas y políticos andaluces coinciden: apurará legislatura no sea que el efecto castellano leonés se reproduzca de Despeñaperros para abajo y se la líen, a él y a Juan Marín, quien después de lo del 13F en Castilla y León ha dicho que "no han acabado con Ciudadanos"...

Voy contracorriente: Moreno, convoca. Ponle fecha cuanto antes y demuestra que Andalucía no es Castilla y León. Eso sí que sería un órdago. ¿Por qué esperar? ¿Será mejor dejar pasar el efecto Gallardo que enfrentarse al "Olona tiene cara de vicepresidenta" cuando el PP haya oficializado el gobierno castellano y leonés con VOX?

No lo hará. No al menos sin una buena y creíble excusa. Ese es el mejor argumento que puede extraer el Partido Popular de los resultados en Castilla y León. Convocar elecciones porque sí no suele augurar nada bueno.

Más cerca. El Ministerio de Medio Ambiente ha puesto trabas a la empresa que nos trae los residuos tóxicos a Andalucía. Uno 'kilillos' de más en el envío y haber cambiado el barco que los transporta, parecen tener la culpa.

Por ahora se queda en retrasar la llegada de más toneladas de residuos tóxicos de uno de los barcos (los demás van a seguir) y en una multa a la empresa de unos cuantos miles de euros. Freno, que no desaparición, a la nueva acumulación tóxica en Nerva.

Y llovió. Poco, pero nos hizo esbozar una sonrisa. Se vienen meses complicados si el cielo no se termina de abrir sobre nuestras cabezas y derrama el que ya podemos empezar a considerar como oro líquido.

Las cuencas andaluzas están bajo mínimos. El campo ya sufre las consecuencias y alza la voz pero no se le oye del todo, o miramos para otro lado. Se echa en falta preparar a la población para una situación de sequía que puede provocar cortes en el suministro de nuestras casas.

Campañas de concienciación y control en el uso del agua que nos queda se antojan vitales de cara a los próximos meses, incluso si la situación mejora y el fantasma de la sequía se esconde un poco. Será para volver y mejor que nos pille preparados.