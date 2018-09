Hace 30 años, en pleno 1988, que nació el fenómeno titulado Aquellos maravillosos años (The wonders years), serie de la estadounidense ABC que aupada por los premios y la crítica fue adquirida por TVE para su emisión posterior. La programó en horario estelar: los viernes a las diez de la noche, pero los resultados no fueron los esperados.

Recuérdese que las cadenas privadas estaban al acecho (sus emisiones llegaron en 1990 a las ciudades más habitadas) y comenzaba esa cosa tremenda llamada competencia. De ahí que los 115 episodios de Aquellos maravillosos años no contasen con los mismos honores de que gozó la primera tanda. Finalmente, recalaron los lunes por la noche en La 2. Dándose la circunstancia de que, durante un año, se emitieron en programa doble junto a capítulos de estreno de Los Simpson. Pero ni por esas. El segundo canal ya tenía ese sello marginal y las audiencias fueron muy mermadas. Recuerdo el emocionantísimo último episodio, tan memorable como el de A seis metros bajo tierra, que también en La 2, vimos solamente cuatro.

Viene todo esto al caso por el regreso anoche de Cuéntame cómo pasó, con la novedad de que Carlitos Alcántara abandona la serie. Que es tanto como plantear qué hubiese ocurrido si Kevin Arnold (Fred Savage) hubiese abandonado la serie que narraba y protagonizaba.

A mí siempre me gustó Aquellos maravillosos años, desde los episodios de los viernes. Aunque siempre le puse un pero. Los temas troncales eran universales, pero ese sabor americano me tiraba para atrás. Nunca soporté el béisbol, ni Halloween, ni las animadoras con pompón de los partidos de basket, ni el día de Acción de Gracias, ni las bolsas de papel acartonado marrón de los supermercados que tanto ruido hacen. Por eso recibí tan bien a Carlitos Alcántara (Ricardo Gómez). Aunque paradójicamente, en los temas troncales me sigue gustando mucho más The wonders years.