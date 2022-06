No sé por qué extraña razón muchos de mis recuerdos quedan enlazados con el tiempo atmosférico.

Puedo recordar, perfectamente si hacía un sol espléndido el día del que hablamos, si estaba nublado, si el calor de ese instante era insoportable o llovía fuerte como suele ocurrir en Sevilla.

Uno de esos recuerdos se remonta al día siguiente a la desaparición de Marta del Castillo. Nadie sabía nada de una chica que apenas sumaba años. Una niña cuya imagen se asomaba a nuestras vidas, con distintas partes de la suya: un bebé sonriente mordiendo un conejito, en la orilla del mar con su madre, soplando las velas de un lejano mes de julio de 1993, bailando sevillanas, o la fotografía en la que una joven, con toda la vida por vivir, nos miraba fijamente en los días posteriores a aquella noche de un no tan lejano, 24 de enero de 2009.

Y llovía. Pienso en aquellos momentos y los traigo al ahora que ya vuelve a ser pasado, y me encuentro conmigo misma tras los cristales de una ventana y viendo cómo caía una lluvia fuerte, poderosa y permanente. Una lluvia imparable y escondida en aquella noche oscura que lo envolvió todo y para siempre.

Y llovía. Y yo me preguntaba en alto por si Dios o un ser superior me escuchaba: "¿Dónde estará Marta?... ¿Cómo estarán sus padres?... ¿Qué el que la tiene retenida y por qué lo habrá hecho?". En aquellos instantes en los que el tiempo no corría a favor, ni podía ni quería ni debía ponerme en la piel de su madre, y ni podía ni quería ni debía empatizar porque era una situación límite e insoportable.

Una situación tan insoportable que se ha perpetuado en el tiempo. Un tiempo en el que sus amigas y sus compañeros han crecido. Un tiempo en el que sus hermanas continúan soñando con Marta y siguen escuchando el dolor incrustado en la voz de un padre cuando tuvo que decirles que su hermana había muerto. Un tiempo en el que sus padres siguen buscando el cuerpo de una hija oculto en una larga cortina de mentiras y más mentiras; contradicciones, trampas y burlas de un destino manipulado aposta por la mano de varios.

Y de nuevo los ojos de Marta del Castillo aparecen en las noticias porque nada parece estar cerrado para Antonio y para Eva, sus padres. Otra vez resuena la desesperación ante una historia que es imposible de abarcar, porque duele más de lo que ellos mismos nos pueden o nos quieren contar, y es que no es invisible el peso de la pena que llevan en sus hombros.

Pero aquel día llovía. Y cómo escribió el gran Federico García Lorca en su poema La Lluvia, hace más de 90 años, allá por 1919 (triste y maldita casualidad) "… Mi alma tiene tristeza de la lluvia serena, tristeza resignada de cosa irrealizable, tengo en el horizonte un lucero encendido, y el corazón me impide que corra a contemplarte"… ). Y yo veo en estas letras la imagen de unos padres que tienen un lucero encendido, y cuyos corazones no les impiden correr para encontrar y contemplar a su querida Marta.