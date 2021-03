De él, me queda su tiempo. Le regaló a mi padre un reloj hace unos años. Sin saberlo, primaveras después me vería con ese cronógrafo en la mano y se me revelaría entre mis dedos esa paradoja que es la vida: ¿Cómo puedes poseer el tiempo de alguien que ya no está? En uno de mis muchos pensamientos infaustos y trágicos, recapacité sobre la necesidad de tener un buen reloj. "Eres tú el regalado" que decía el poema de Cortázar. A mis casi 30 años, no tengo ningún reloj que suela acompañarme y creo que sería el mejor obsequio para una despedida. Darle tu tiempo a alguien, ser tú el regalo. ¿Qué debemos hacer con el tiempo que se nos otorga? Este regalo es un presente que sólo un ángel como él podía permitirse.

Si la vida son los ríos que dan a la mar, la de él desembocaba en todas las Aguas. Al intenso de mi padre, como a él le gustaba llamarlo, le dejó una forma de medir la vida. A los demás, nos dejó una vida que no se puede medir de ninguna forma. Creo que cuando falleció mi abuela únicamente lloré mientras estaba sola. Con Manolo no pude reprimirlo al recibir la llamada. Estaba en Huelva y recuerdo que el grito rompió el silencio de la plaza. Días después intenté escribir alguna columna o artículo sobre mis sentimientos o recuerdos, pero no me salían las palabras. Sin saberlo, en la habitación contigua a la mía un "tic-tac" marcaba el tiempo. Su tiempo.

Mis padres habían venido a visitarme semanas antes, mientras pasaba mis últimas jornadas en Huelva y todavía teníamos el inmenso privilegio de movernos entre provincias. "El intenso", como el le llamaba, se dejó en mi casa un neceser con varias pertenencias. Yo no reparé en que aquella bolsa seguía allí, en mi casa, hasta unos días más tarde. Mi padre me hablaba de un reloj que se había dejado en Huelva y que yo no era capaz de encontrar por ninguna parte. Aquella tarde, algo me llevó a abrir ese estuche para buscarlo y descubrir que el tiempo estaba dentro.

Le mandé una foto a mi padre. "¿Es éste?" "Sí" me dijo. "Era de Manolo." Como él se aferraba a su medalla del Museo, atrapé ese cronógrafo con un único rezo que no me abandonó en toda la noche: "Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría." (Salmo 90:12).

Tu corazón, tu tiempo, serán los costaleros de este Lunes. Desde arriba, enséñanos a contar nuestros días. Te quiere, tu pregonera.