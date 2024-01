HAY momentos en los que, no importa en la dirección en que miremos, todo parece ir mal.

Son malas las noticias que llegan de Kiev. El Ejército ucraniano ha perdido la iniciativa en el frente, aunque esto es algo que no debería haber sorprendido a nadie. Después de todo, las guerras –como los combates de boxeo y las partidas de ajedrez– son cosa de dos. La historia nos enseña que las ofensivas agotan las energías y los recursos –culminan, se dice en la oscura jerga militar, tengan éxito o no– y ahora, exhaustas las tropas de Zelenski, vuelve a ser Rusia la que tiene que intentar aprovechar su momento.

Aunque la crónica bélica nos muestre que los avances rusos son tan limitados como los de la fracasada contraofensiva ucraniana; aunque los servicios de inteligencia de diversos países nos aseguren que no le quedan a Putin medios acorazados suficientes para romper decisivamente el frente enemigo; y aunque tengamos cada día pruebas fehacientes de la impotencia de los marinos rusos para bloquear el mar Negro y de sus aviadores para dominar los cielos de Ucrania, crece el pesimismo en la opinión pública de Occidente. Crece, sobre todo, el miedo a que las maniobras políticas en los pasillos del Capitolio y en la propia Bruselas paralicen el apoyo que necesita Kiev, no para expulsar al Ejército de Putin de todos los territorios ocupados –algo que solo puede hacer el propio pueblo ruso– sino para mantener las espadas en alto hasta que eso ocurra.

Si dirigimos la vista a la franja de Gaza, las noticias no son mejores. La guerra se alarga –como estaba previsto, por más que muchos no hayan querido creerlo– y, aunque más lentamente que los primeros días, sigue aumentando la cifra de víctimas sin que tengamos ninguna pista de cuál puede ser la situación en Palestina cuando terminen las hostilidades. Israel no podrá terminar con Hamas, porque es fruto del odio de un pueblo que se siente oprimido. Pero, si no hay sorpresas, sí pondrá fin al gobierno de la organización terrorista en la franja. ¿Quién va a sustituirles? Nadie tiene respuesta para esta pregunta. ¿Cómo saberlo si ni siquiera estamos seguros de quién gobernará en Israel cuando acabe la guerra?

Como consecuencia de lo que ocurre en Gaza, en el polvorín de Oriente Medio parece haberse desatado el infierno. Mientras los grupos proiraníes en el Líbano, Siria e Irak lanzan sus cohetes sobre Israel y atacan casi cada día a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la zona para la lucha contra el DAESH, el propio Irán bombardea oscuros objetivos en Irak y Pakistán, exponiéndose a represalias que presagiarían un estallido bélico si no fuera porque ya están muy acostumbrados. En esta zona del mundo, más que en ninguna otra, los cohetes son una herramienta de la política y, a pesar de las declaraciones inflamatorias de unos y otros, todos parecen aceptar las macabras reglas del juego: yo te bombardeo a ti, luego tú a mí, pero no vamos a la guerra porque eso sería malo para los dos.

Solo uno de los campos de batalla creados a raíz de la guerra de Gaza nos afecta directamente a los españoles: el del mar Rojo. El ataque de los hutíes a los buques mercantes que navegan en aguas internacionales próximas a sus costas encarece el transporte marítimo, y España depende de esta vía para el 80% de su comercio exterior. Pagaremos todo un poco más caro, pero me gustaría pensar que no es solo eso lo que está en juego. Un grupo organizado, no importa quién ni cuál es su pretexto, está lanzando misiles sobre hombres de la mar, desarmados y, en su mayoría –es una vida dura la del marino mercante– ciudadanos de algunos los países más pobres de la tierra. Ni siquiera Putin se ha atrevido a tanto. Pero España, en esta ocasión, ha preferido mirar para otro lado. Reconocemos que hay que defenderlos –no se vetará la misión que prepara la UE para hacerlo– pero, como Homer Simpson en la serie de dibujos animados, preferimos que lo haga otro.

Es una decisión, desde luego, legítima. Incluso comprensible, si consideramos las diferentes sensibilidades sobre Oriente Medio que conviven en nuestro Gobierno. Pero decepcionante para quienes creemos que España debe dejar que se oiga su voz –incluso, en legítima defensa, la voz de sus cañones– si no quiere tener que conformarse con que el mundo escuche las de los demás.

La lacra de la guerra

No. No van bien las cosas, ni en Ucrania ni en Gaza. Si algo demuestra la evolución de ambos conflictos es que, en la guerra de la humanidad contra la propia guerra, es la guerra quien va ganando. Y, en momentos como este, parece que cualquier cosa que hagamos solo consigue empeorar la situación.

El apoyo a Kiev, dándole los recursos financieros y los medios militares que necesita para ejercer su derecho a la legítima defensa, ha sido decisivo para que Ucrania consiguiera parar los pies a Putin. Pero, a cambio, hemos visto como Rusia ha ido poco a poco deslizándose al lado oscuro de la humanidad, donde ya se encontraban, por voluntad propia, Irán y Corea del Norte. Si el inhumano régimen de los ayatolás es capaz de crear inestabilidad y odio en todo el mundo islámico, y el de Kim Yong-un nos amenaza cada día con una guerra nuclear en Extremo Oriente, ¿cómo no preocuparse de que un frustrado Putin, con derecho de veto en la ONU y 6.000 cabezas nucleares a su disposición, se alinee con ellos?

Tampoco en Gaza son mejores las perspectivas. Israel tiene derecho a defenderse, pero cae con ello en la trampa de Hamas. El mundo no va a ser mejor después de la masacre del pasado 7 de octubre, ni tampoco lo será cuando acabe la guerra. La sangre de los muertos, ya sean israelíes o palestinos, será –siempre lo es– semilla de nuevos enfrentamientos. Mientras, en el mundo libre –concepto que algunos discuten, pero que abarca a las naciones donde cualquiera puede, como yo mismo, dar su opinión sin ser encarcelado por ello– crece la división. Las deserciones pasan factura, y la mayor de ellas –a pesar de nuestra tendencia a mirarnos el ombligo– es la del ala derecha del partido republicano en la guerra de Ucrania.

No es fácil terminar con la violencia. Nadie dijo que fuera sencillo derribar al segundo de los jinetes del apocalipsis, quizá el más cruel de los cuatro. Por desgracia, sigue cabalgando y, de grado o por fuerza, lleva a su grupa a buena parte de la humanidad. Y no solo en Gaza y en Ucrania, sino en otro puñado de guerras que, por su carácter civil, apenas llaman la atención de la comunidad internacional.

¿Debemos entonces dejar de intentarlo? ¿Edificar altas murallas y apostar a nuestros soldados en las almenas para defendernos del mal? ¿Renunciar a construir un mundo mejor con todas las herramientas que tenemos, incluida la militar, la peor con diferencia pero a menudo la única posible? ¿Debemos refugiarnos como las tortugas en un caparazón impenetrable erizado de armas nucleares? No lo creo. ¿Vamos a conformarnos con vivir en un mundo donde unos pocos niños abusones con los rostros de Putin y Kim Jong-un aprovechan el recreo para quitarle los bocadillos a los más débiles? Lo que hagamos podrá ser contraproducente en ocasiones, pero quienes tenemos la posibilidad de evitarlo no tenemos derecho a mirar para otro lado.