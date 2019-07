El periodismo, como esa profesión que publica todo aquello que no interesa al poder, sea de la esfera que sea, permanece en esa travesía del desierto en el que lo introdujeron los gurús de lo gratuito hace más de una década. Sin unos medios de comunicación fuertes y sólidos, tanto en sus convicciones como en su economía, el periodista se siente solo para ejercer con plena libertad.

Malos tiempos para la crítica, parafraseando aquella canción de Golpes Bajos, cuando los que mandan se sienten con la capacidad para influir en los mensajes o para quitar y poner a su antojo. "A mí algunas de las cosas que ha hecho Florentino me han gustado mucho, pero él no admite ninguna crítica. Eso no me gusta nada y también me desagrada mucho su manera de querer influir en la prensa", exponía ayer Alfredo Relaño, director de AS durante 23 años, en una entrevista en el diario deportivo de su competencia, en la que apuntaba esa relación entre los medios y el poder que a él lo acabó enfrentando con el máximo dirigente madridista.

Con los aficionados pendientes de esa serpiente veraniega que representan los fichajes, los contrastados y los que sirven para elevar la cifra de clics, la batalla del periodismo se desarrolla en otros ámbitos. Las visiones cortoplacistas han erosionado la credibilidad de la mayoría, con esas prisas por ser el primero que han ido desplazando el rigor informativo que nos enseñaron como una de las esencias de esta disciplina. Los trolls que pululan por las redes sociales, alimentados por esos mismos gerifaltes a los que incomoda que se cuestionen sus decisiones, se convierten en otro obstáculo para esa opinión libre cada vez más difícil de ejercer.

Aun así, siempre queda esperanza, con esa realidad que acaba poniendo las cosas y a las personas en el lugar que les corresponde, y que, habitualmente, los independientes señalan antes que los paniaguados.