No es eso, no es eso

Se cumple un año de la muerte del maestro Manuel Alcántara, un gran poeta andaluz y el mejor de los escritores de periódico. Y en un momento como éste, vaya sí se echa de menos su mirada, siempre piadosa pero siempre aguda. Se añora su ironía ante las imposturas y su rebeldía ante la injusticia, que a veces le desesperaba, como en aquella soleá: “No digo que sí o que no, / digo que si Dios existe / no tiene perdón de Dios”. Claro que hoy no se hubiera ocupado de Dios; más bien –bajo el evangélico dictado de al César lo que es del César– le hubiera dedicado una columna espantada a la campaña #DamePaguita.

Alcántara detestaba toda inhumanidad, y en concreto la inhumanidad de esa derecha rancia muy autocomplaciente que –a veces se podía entrever– le recordaba lo peor de la posguerra. Por supuesto se puede discutir la fórmula del ingreso mínimo vital, cuestionando su viabilidad o su eficiencia, pero no humillar a quien no pueda permitirse dos comidas calientes, o incluso ninguna. Estos días Bancosol y otras entidades quintuplican la entrega de alimentos y se declaran desbordados. Hay una situación desesperada para muchos. El desprecio de llamar la paguita a ese ingreso mínimo vital es, retomando la expresión del primer ministro portugués Costa, re-pug-nan-te.

En una situación excepcional, la mezquindad o la vulgaridad de la política se disculpa peor. A Alcántara le costaba creer en la política, pero creía en ella, eso sí, distinguiendo siempre lo accesorio y lo esencial, como lo que sucede en las residencias de anciano. Estos días nos habría arrancado más de una sonrisa con un artículo sobre la pregunta del CIS de Tezanos, pero habría escrito con estilete sobre el instinto también liberticida de Iglesias, incapaz de ocultar que el control de los medios siempre ha formado parte de su vademecum ideológico: el líder de Podemos sostiene que la desinformación es un problema de la ultraderecha, y por tanto es incapaz de entender que es un problema de todos, empezando por su propia clientela dominante en redes. La bulocracia es una coartada para erosionar la democracia; y el Gobierno, de hecho, no parece tan incómodo con las fakes como con las verdades.

–Fíjate, Manolo –le hablo al viejo maestro– resulta que Casado se queja de haberse enterado por la prensa de una reunión para esos Pactos Moncloa; la Junta se queja de que se han enterado por la prensa del recurso a su hiperdecreto; hasta el ministro Escrivá se queja de que se ha enterado por la prensa del acuerdo con Iglesias para presentar la renta mínima… Aquí todo el mundo se entera de todo por la prensa, y, vaya por Dios, resulta que el vicepresidente ahora se plantea limitar la libertad de prensa.

Seguramente Alcántara hubiera escrito un bonito artículo sobre la elegante intervención portuguesa de Rita Maestre, que en realidad sería un gran artículo sobre Almeida, otro de los políticos que saldrán de la crisis –y no serán muchos– con la credibilidad reforzada. Se echan en falta más gestos como ese, por más que Alcántara no creía, orteguianamente, en la moral de la política. Pero le gustaban los gestos de coraje cívico, como los golpes desopilantes con buen humor. “Lo mejor que he hecho en mi vida ha sido dormir y reírme” solía decir. Le habría divertido la intervención de Jiménez Barrios a cuenta de las 32 veces que ya se ha presentado el respirador: “Aún no han acabado de poner el último tornillo y ustedes ya lo han presentado ¡32 veces!”. A todo esto, más allá del chascarrillo certero sobre el aspecto propagandístico, hay ya ochenta respiradores y setenta programados que Jiménez Barrios sabe que es importante tener disponibles. Y el PSOE acertó apoyando los tres que el Gobierno andaluz llevó al Parlamento.

Crece, con todo, el pesimismo en el país. A Alcántara, por cierto, le preocupaba mucho España. Creía, con desencanto, que esta era la última generación que vería España tal como ha sido. Los indepes, a la vista está, tratan de aprovechar esta crisis total para seguir horadando la arquitectura del Estado; también está la incapacidad para el mando con criterio único sobre todo en Sanidad o Educación, y excesos territoriales de todo tipo, incluso la acusación de la Junta de que el recurso del Gobierno a su hiperdecreto es “un ataque a la autonomía de Andalucía”, cuando es un procedimiento constitucional muy relevante, que Rajoy usó no menos de treinta veces, sobre todo con Cataluña, y no, no eran ataques a la autonomía, al revés. En lo que tenía de orteguiano, Alcántara pensaría “no es eso, no es eso”.

En todo caso, creía sobre todo en el patriotismo de la condición humana. Y las residencias de ancianos son el agujero negro de esta crisis, no ya por sus estadísticas fúnebres sino por la dimensión moral. Siempre le importó la vejez, honrar a los mayores, mucho antes de ironizar con su edad diciendo “he llegado a tener una edad de esquela”. Paradójicamente la indignación moral, en su caso, convivía con una impavidez estoica. Y ahí queda esa soleá insuperable: “Cuando llegue la muerte / si dicen a levantarse / a mí que no me despierten”.